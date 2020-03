La Corea del Sud ha infatti già affrontato un’epidemia simile a quella del Covid-19 nel 2015, quando il paese è stato colpito da un altro coronavirus, che provoca una malattia chiamata Mers, o Middle east respiratory syndrome (i due virus sono simili tra loro, ma non uguali). Il paese asiatico aveva così già sviluppato conoscenze, sistemi e normative per affrontare la diffusione di un virus nuovo, i cui effetti clinici sono ignoti, di cui non si conoscono le caratteristiche epidemiologiche e per il quale non esiste un farmaco specifico.

Secondo gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista scientifica Osong Public Health and Research Perspectives, i dati devono essere valutati con molta attenzione. Per esempio, la carta di credito potrebbe essere stata usata da un’altra persona. Inoltre, gli autori della ricerca sollevano il problema della mancanza di un protocollo in Corea del Sud per gestire la privacy del paziente. In particolare, i dati personali irrilevanti per il rischio sanitario non dovrebbero essere resi pubblici. Ricordano, infine, che un vero bilancio dell’efficacia di queste misure potrà essere fatto solo in futuro.