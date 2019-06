Una buona notizia dalla scuola 

In astratto si vorrebbe questo: conosci una disciplina (italiano, matematica, biologia)? La sai insegnare? Ecco la tua cattedra a scuola, buon lavoro. In astratto la cosa è semplice. In concreto, come capita, non lo è per niente, sennò la scuola italiana, il meccanismo di selezione e reclutamento dei docenti, non sarebbe il ginepraio che è.

Senza addentrarsi adesso nel ginepraio (informazioni per chi vuole qui e qui), c’è ora quella che a me pare una buona notizia: il ministero dell’istruzione ha ammesso i possessori del titolo di dottore di ricerca ai corsi Pas (Percorsi abilitanti speciali) in programma per il prossimo autunno.

I Pas sono corsi semestrali o annuali che possono essere frequentati da coloro che hanno insegnato per almeno tre anni (da precari) nelle scuole statali e paritarie. Prevedono insegnamenti sia disciplinari sia metodologici e si concludono con un esame, superato il quale il candidato riceve l’abilitazione, che gli consente di essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e di lavorare nelle scuole paritarie. Negli anni passati dai Pas erano esclusi i dottori di ricerca, cioè quelle persone che dopo la laurea, anziché andare a lavorare a scuola, hanno vinto un dottorato, hanno proseguito gli studi per tre o più anni e quindi hanno discusso una tesi dottorale. L’esclusione aveva le sue ragioni: un conto è insegnare a scuola e un conto è fare ricerca, e non è affatto detto che chi sa fare la seconda cosa sappia fare anche la prima.

Ma buone ragioni avevano, mi pareva e mi pare, anche i dottori di ricerca, che dopo il dottorato vorrebbero restare in Italia ma, visto che non trovano lavoro perché, paradosso tutto nostrano, iperqualificati, vanno all’estero (spreco colossale di talenti e risorse, dato che l’Italia gli ha pagato vent’anni di studi) o escono dal sistema dell’istruzione. Oppure nel sistema dell’istruzione ci rimangono insegnando all’università da precari per anni. Con che faccia, in effetti, si può dire a persone che insegnano da anni a matricole universitarie diciannovenni che non solo non possono insegnare a diciottenni del liceo ma non possono neppure – studiando, facendo concorsi, ri-professionalizzandosi – aspirare a farlo?