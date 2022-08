Ma perché la Cina è tanto infuriata per la visita della presidente della camera statunitense Nancy Pelosi a Taiwan, per la quale tra l’altro non ha avuto l’esplicito sostegno dell’amministrazione Biden? La risposta si trova negli accordi diplomatici siglati tra i due paesi.

Nello stesso documento gli Stati Uniti rispondono: “Gli Stati Uniti riconoscono che tutti i cinesi, da entrambi i lati dello stretto di Taiwan, ritengono che esista una sola Cina e che Taiwan sia parte della Cina. Il governo degli Stati Uniti non mette in discussione questa posizione e afferma il suo interesse in una risoluzione pacifica della questione di Taiwan da parte degli stessi cinesi”.

Rivolgendosi in maniera confidenziale ad Asia Times, uno dei membri della delegazione dell’allora presidente statunitense Richard Nixon ha dichiarato che la visita di Pelosi “viola chiaramente lo spirito del comunicato di Shanghai”. Questo a causa del ruolo costituzionalmente riconosciuto che ricopre Pelosi.

Supponiamo, infatti, che il presidente o il vicepresidente degli Stati Uniti vada in visita a Taiwan: questo contravverrebbe il comunicato di Shanghai, perché una visita presidenziale costituisce un riconoscimento di fatto della sovranità del paese in cui si è ospiti. I capi di stato non vanno mai in visita da altri capi di stato di paesi che non riconoscono. Non a caso, proprio il riconoscimento diplomatico era l’obiettivo e il risultato della visita di Nixon in Cina del 1972. Un’eventuale visita del vicepresidente – il secondo del presidente, eletto nelle stesse votazioni in cui si sceglie il capo di stato – a Taiwan equivale al riconoscimento, perché una delle funzioni del vicepresidente è rappresentare il presidente quando lui non può essere presente.

Secondo il Presidential succession act, la legge sulla successione presidenziale del 1947, in termini di autorità il presidente della camera viene subito dopo il vicepresidente. È la terza carica istituzionale degli Stati Uniti, quindi. E se una visita a Taiwan del presidente o del vicepresidente oltrepassa la linea rossa tracciata dalla Cina, quella della presidente della camera ci si avvicina molto. L’amministrazione Biden, ribadendo più volte che Pelosi è in viaggio per iniziativa personale, non fa che peggiorare le cose.

In un’intervista del 2 agosto dell’ Observer il professor Wang Wen dell’Università Renmin ha commentato il tentativo dell’amministrazione Biden di prendere le distanze da Pelosi. Gli è stato chiesto se si tratta di una scelta politica “effettivamente stupida”, o se “gli Stati Uniti stanno fingendo di essere stupidi”. Ha risposto che “gli Stati Uniti si stanno comportando da stupidi, ed effettivamente lo sono. Fingendo di esserlo significa che sanno quali sono gli interessi della Cina sulla questione di Taiwan e la sua linea rossa. Ma, nonostante questo, la calpestano ripetutamente”.