Questo bombardamento pubblicitario diceva a tutti che le cose andavano benissimo e che l’unico problema era il “pessimismo” di una minoranza di guastafeste. Nel frattempo, come mostra il film, le acciaierie e le fabbriche chiudevano, la disoccupazione aumentava, così come i senzatetto, mentre le forze di polizia sono state potenziate per sgomberare e reprimere le proteste politiche.

Gli anni ottanta Il film si concentra in particolare sul clima di lavaggio del cervello dell’epoca Reagan. C’è una scena in cui un opinionista televisivo afferma che è “morning in America” (è mattino negli Stati Uniti), lo slogan della campagna presidenziale di Reagan del 1980. Quello slogan incarna la follia consumistica degli anni ottanta, quando tutti erano invitati ad accumulare debiti con la carta di credito e a vivere al di sopra delle proprie possibilità e a venerare la ricchezza.

Sebbene non abbia avuto un grande successo quando uscì, Essi vivono è uno dei film più apprezzati di John Carpenter, per la sua straordinaria preveggenza nel descrivere le conseguenze della rivoluzione reaganiana che travolse la società statunitense, in modo disastroso e pervasivo, a partire dagli anni ottanta. A proposito dell’apprezzamento successivo dimostrato nei confronti del film, Carpenter ha affermato che “con il passare degli anni, quel che gridavo e urlavo in campo economico è diventato dolorosamente chiaro a molte persone. Gli anni ottanta non sono mai finiti e sono ancora tra noi”.

Di solito è Halloween il periodo dell’anno in cui ogni socialista che si rispeti riguarda Essi vivono (1988). Questo classico di culto, in cui occhiali da sole con lenti rivelatrici mostrano la mostruosità dei nostri padroni e la brutale società aliena che hanno creato, procura sempre un piacere nuovo a ogni visione.

Ciò che stupisce è che Carpenter l’abbia denunciato in modo così diretto nel 1988, quando il secondo mandato della presidenza di Reagan si stava concludendo, e stava passando il testimone al suo vicepresidente George H. W. Bush, che avrebbe mantenuto la destra al potere negli Stati Uniti. Riconoscendo che il suo film probabilmente non poteva andare molto oltre un gesto di rabbia, Carpenter lo girò comunque. “Alla fine degli anni ottanta ne avevo abbastanza e decisi che dovevo fare una denuncia, per quanto stupida e banale. Ma ne feci una, ed è Essi vivono”, ha dichiarato all’Hero Complex film festival nel 2013.

Fuori fuoco

Per questo è esasperante leggere alcune recenti interviste e riflessioni su Essi vivono che provano a descrivere il film come una narrazione onnicomprensiva su chiunque pensi di avere in mano la verità e cerchi di convincere gli altri, dal Partito comunista degli Stati Uniti a QAnon. Quest’idea persiste anche dopo l’oltraggioso tentativo di gruppi antisemiti di destra di rivendicare il film come espressione delle loro posizioni. Commenti tipo “questo è, di gran lunga, il miglior film pro-bianchi di sempre” hanno spinto Carpenter a mettere le cose in chiaro su Twitter: “Essi vivono parla di yuppismo e di capitalismo sfrenato. Non ha nulla a che fare con la menzogna e la calunnia di un presunto controllo sul mondo da parte degli ebrei”.

Esistono tuttavia persone che scrivono strani articoli di commento che in maniera generica sostengono queste visioni, come questo volutamente ottuso sproloquio sulla morale della storia: “Con Essi vivono, molti degli spettatori più devoti del film commettono l’errore di guardare all’esterno per cercare i mostri che percepiamo ma non sempre riusciamo a vedere. È questo che rende il film, come tutte le teorie del complotto, una fantasia rassicurante; qualunque essa sia, la cosa che sta rovinando le nostre vite è là fuori, da qualche parte, anche se io sono una delle poche persone che se ne rende conto. Ma il mostro non è sempre là fuori, a perseguitarci come Michael Myers. A volte è dentro di noi”.

Questo commento ignora il fatto che, anche se riusciste a uccidere il mostruoso capitalista che è in voi, esisterebbero comunque i potenti che controllano il governo là fuori, esterni e veri come l’inferno. Stanno succhiando ogni risorsa possibile, distruggendo il pianeta, e rendendo sempre più difficile per voi e per i vostri concittadini permettersi un alloggio, un’istruzione, un’assistenza sanitaria e altri beni di prima necessità. Non si tratta di un’illusione percettiva, né di una fantasia consolatoria. Sta accadendo davvero.

Carpenter non ha dubbi sulla sua visione del film in relazione allo stato contemporaneo del mondo, come ha detto quando Donald Trump si è ricandidato alle elezioni nel 2020: “Ho girato Essi vivono nel 1988 e non è cambiato nulla! Tutto è rimasto uguale. La Reaganomics (la filosofia economica dell’epoca Reagan) ha continuato a prosperare. Il problema è il capitalismo sfrenato. Qui è venerato e adorato da tutti. Be’, non da tutti, ma da molte persone. È incredibile e ho paura. Il futuro mi fa semplicemente paura”.