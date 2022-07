Era spudoratamente evidente che la Russia avrebbe attaccato. Non si aprono ospedali di campo per accogliere feriti se si stanno facendo delle semplici esercitazioni. Le persone che non conoscono i meccanismi della guerra pensano sia facile spegnere una macchina bellica da 190mila persone con migliaia di carri armati, veicoli corazzati, pezzi d’artiglieria e unità logistiche. Quella macchina bellica è rientrata prepotentemente in azione nelle prime ore del 24 febbraio, e sull’Ucraina si è scatenato l’inferno.

Se fermi le persone per le strade di Sarajevo e gli chiedi cosa pensano della guerra in Ucraina, ti rispondono che quasi tutto quello che è accaduto in Bosnia Erzegovina si sta ripetendo in Ucraina. Qualcuno ha scritto su Twitter che rispetto alla Bosnia la guerra in Ucraina somiglia a una partita lampo a scacchi, perché lì tutto sta procedendo a un ritmo frenetico.

Non mi sono arruolato volontario nell’esercito né sono stato coscritto. Eravamo circondati dalle forze nemiche e non c’era via d’uscita da quell’area (chiamata in seguito sacca di Bihać o distretto di Bihać), se non per via aerea. Ho imbracciato le armi perché sono stato cacciato dal mio appartamento, dalla mia strada e dal mio quartiere. La mia coscienza m’imponeva di combattere.

In un testo scritto per la Paris Review, Ilya Kaminsky cita la poeta ucraina Daryna Gladun: “Ho messo da parte le metafore per parlare della guerra con parole chiare”. La stessa cosa è accaduta a un sacco di poeti di Sarajevo durante l’assedio della città, il più lungo della storia bellica contemporanea. Il famoso poeta sloveno Tomaž Šalamun ha raccontato di non aver scritto una riga di poesia durante la guerra in Bosnia.

Ho combattuto per 44 mesi come soldato e in seguito come ufficiale, quando ho guidato un’unità di 130 uomini in operazioni di grande difficoltà, negli ultimissimi momenti della guerra. Una volta sono stato ferito al piede sinistro. Ho avuto bisogno di stampelle per camminare per sei mesi. Il dolore era più o meno sopportabile perché ero giovane e il mio corpo aveva la forza dell’acciaio. Non avevamo tempo, allora, per pensare alla transcorporeità del dolore, né all’infatuazione per il nostro stesso corpo.

Dovevo andare in bagno con una sedia a rotelle speciale, che aveva un buco nel sedile per fare quella grossa. Anche urinare era molto scomodo, ma mi sono rimesso rapidamente. Sono tornato alla mia unità e ho svolto gli stessi compiti che svolgevo prima di essere ferito, come comandante di un plotone di trenta uomini. Da ferito avrei potuto essere trasferito in un luogo più sicuro, lontano dal fronte, ma non volevo aspettare la fine della guerra in un’unità logistica. Volevo usare le mie doti di combattimento per contribuire alla fine di una guerra che spesso ci appariva interminabile.

L’età della pietra

Il tempo cronologico smette di scorrere durante la guerra (nel testo della Paris Review che ho citato, gli scrittori ucraini di Buča sottolineano come il tempo per loro si sia arrestato, perché capiscono l’assurdità e la futilità di misurare il tempo durante la guerra). Al polso indossavamo orologi che mostravano un tempo senza significato. Non c’erano televisioni, ascoltavamo la radio, e non c’erano giornali. Eravamo isolati dal resto del nostro paese e del mondo civile. Eravamo in una piccola enclave a sole cinque ore di auto da Vienna, almeno prima della guerra. Ma ormai vivevamo come se fossimo alla fine del mondo, e il tempo era irrilevante. Dentro di noi scorreva un nuovo tipo di tempo: quello che calcolavamo tra il momento del crollo della nostra idilliaca vita civile e quello in cui eravamo diventati dei rifugiati. Dopo i primi momenti di shock, abbiamo rapidamente adottato uno stile di vita apocalittico.

L’esperienza della guerra non è una cosa che si possa desiderare. Nessuna persona sana di mente può volerla. È un ritorno all’età della pietra, all’epoca del baratto e della moneta merce. In guerra potevi vendere uno spazzolino, un tubetto di dentifricio o un temperino e poi fare benzina con quei soldi. Lo abbiamo fatto una volta: siamo andati in una città lontana dal fronte, abbiamo bevuto birra e ascoltato Whitney Houston che cantava I will always love you su Mtv. Non che fossimo suoi ammiratori. Preferivamo il grunge, e prima di quello ascoltavamo la new wave, ma nessuno ci faceva domande sulla nostra identità musicale, o su qualsiasi altro tipo d’identità urbana.

Non sapevamo nemmeno che i nazionalisti serbi ci considerassero gli “altri” che dovevano essere espulsi dai “territori serbi”, uccisi, violentati e imprigionati nei campi di concentramento. Nell’estate del 1992, quando l’esercito e la polizia serba occuparono la città di Prijedor, tutti i non serbi dovettero indossare una fascia bianca al braccio e appendere lenzuola bianche alle finestre delle loro case e appartamenti. Il genocidio cominciò lì e si concluse con quello, accertato dai tribunali, di Srebrenica del luglio 1995. La frase “mai più” è risuonata nei campi di concentramento di Prijedor nell’estate del 1992 e viene ora ripetuta in Ucraina.