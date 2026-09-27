Oggi nella memoria collettiva di quello che viene chiamato conflitto israelo-palestinese ci sono poche tracce della grande rivolta araba del 1936. Nella narrazione occidentale e regionale le radici della violenza, della pulizia etnica e dell’esproprio delle terre, quando sono prese in considerazione, vengono fatte risalire alla Nakba del 1948, il momento in cui centinaia di migliaia di palestinesi furono cacciati dalle loro case in seguito alla nascita di Israele. Ma i semi di tutti quei mali avevano già cominciato a germogliare più di un decennio prima, quando i palestinesi avevano dato vita alla prima tappa della loro mobilitazione contro il colonialismo.

Un film che è nelle sale italiane questi giorni riporta sotto i riflettori questo episodio dimenticato della storia. Palestine 36, della regista, sceneggiatrice e produttrice palestinese Annemarie Jacir, racconta le vite di vari personaggi palestinesi sconvolte dalla nascente occupazione ebraica delle loro terre, favorita dalle politiche dell’impero britannico contro cui esplode la ribellione. Tra i protagonisti ci sono anche alcuni funzionari britannici, a sottolineare le responsabilità di Londra nel gettare le basi delle future ingiustizie e nell’alimentare tensioni e dissidi. I coloni ebrei invece restano sullo sfondo, come se anche loro fossero pedine prese in un gioco più grande di loro.

Oltre a intrattenere con una storia avvincente (anche se si sa già come va a finire) e a offrire un’interessante ricostruzione storica (grazie anche alle immagini di archivio), il film traccia illuminanti parallelismi con la realtà di oggi in Palestina, suggerendo come tutti i metodi violenti ereditati dallo stato d’Israele fossero già usati dai colonizzatori britannici: arresti arbitrari, punizioni collettive, incarcerazioni senza accusa, demolizione di case, massacri di civili, repressione di ogni dissenso. A quegli anni si possono inoltre far risalire i tanti pregiudizi e le narrazioni distorte arrivate fino ai giorni nostri riguardo alla “missione civilizzatrice” nei confronti dei palestinesi, alla loro mancanza di una visione politica e al ruolo inferiore delle donne nelle società arabe.