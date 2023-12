La mostra, spiega Jeune Afrique, è interessante perché documenta il rapporto tra la Francia e il suo ex impero coloniale, in un momento in cui questo rapporto viene messo profondamente in discussione.

I tessuti vengono dalla collezione privata del fotografo francese Bernard Collet, che nel corso della sua carriera ha raccolto quasi un migliaio di pezzi. Collet scoprì questi pagne commemorativi a Libreville, in Gabon, nel 1971. Mentre usciva dall’aeroporto, vide una donna che indossava un abito con il ritratto di Charles de Gaulle stampato su una natica e quello di Léon Mba (ex presidente del Gabon) sull’altra.

Collet ha raccolto scampoli di tessuti da sei iarde (circa 5,40 metri), che erano usati per realizzare un abito in tre o quattro parti (camicetta, gonna, copricapo e fascia per bébé). “Sono in contatto da trent’anni con il gestore di due negozi di tessuti, uno a Kinshasa e l’altro a Château Rouge, roccaforte della comunità africana a Parigi”, racconta il collezionista. “Ogni volta che viaggio nel continente mi faccio accompagnare da persone che vivono lì”, dice Collet, che acquista la maggior parte dei suoi pezzi dalla fabbrica UtexAfrica, di Kinshasa.

Accanto ai tessuti prodotti in Congo, non è raro trovare il cotone stampato nella fabbrica senegalese Sotiba Simpafric, una delle cinque più grandi fabbriche del mondo negli anni sessanta (all’epoca aveva mille dipendenti), che fu visitata da personaggi politici e intellettuali come l’imperatore etiope Hailé Selassié, il dittatore zairese Mobutu Sese Seko e l’intellettuale martinicano Aimé Césaire.

Oggi i pagne commemorativi stanno sparendo. Stamparli costa, e per le campagne elettorali si usano piuttosto delle magliette. Allo stesso tempo, le donne vestono più spesso all’occidentale e forse, spiega Collet, “esitano a farsi cucire un abito con l’immagine di un militare che, se va tutto bene, resterà al potere un paio d’anni”.