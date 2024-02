È difficile non farsi incuriosire dalla storia di Sanna Ghotbi e Benjamin Ladraa, due trentunenni svedesi che sono passati da Roma a metà febbraio. Nel maggio 2022 Ghotbi e Ladraa hanno cominciato un lunghissimo viaggio in bicicletta che li porterà in quaranta paesi, per un totale di 48mila chilometri da percorrere. Il loro obiettivo è riportare l’attenzione del mondo sulla questione del Sahara Occidentale, il territorio africano occupato per l’80 per cento dal Marocco, ma rivendicato dal Fronte Polisario in nome del popolo sahrawi.

In particolare i due attivisti, fondatori della rete Solidarity rising, chiedono lo svolgimento di un referendum per l’autodeterminazione di questa popolazione, a lungo promesso dalle Nazioni Unite, ma mai concretizzatosi.

L’iniziativa #Bike4WesternSahara non è la prima a vederli protagonisti. Ladraa aveva già percorso a piedi la strada che porta dalla Svezia a Gerusalemme per solidarietà con i palestinesi. Questa volta, partiti da Göteborg, i due attivisti hanno percorso, con le loro bici sventolanti la bandiera della Repubblica democratica araba sahrawi e quaranta chili di bagagli, vari paesi dell’Europa orientale fino al Caucaso, proseguendo poi in aereo (con le bici impacchettate nella stiva) in direzione dell’Asia.

Hanno suscitato la curiosità dei passanti, tenuto lezioni nelle scuole e nelle università, parlato dei sahrawi e con i sahrawi che incontravano. Di recente hanno ripreso il viaggio da Napoli e risaliranno la penisola per poi passare attraverso Francia, Spagna e Portogallo in vista della loro destinazione finale: i campi profughi sahrawi in Algeria, dove contano di arrivare nel 2025.