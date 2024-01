Il 2023 è già passato alla storia come l’anno più caldo mai registrato. Ma secondo una nuova analisi del centro studi tedesco Climate Analytics potrebbe anche essere ricordato come quello in cui le emissioni di gas serra dovute all’uso di combustibili fossili hanno finalmente raggiunto il picco.

Tuttavia, secondo gli autori dello studio, queste stime sono troppo caute e non tengono in considerazione la rapida espansione delle fonti rinnovabili di energia e la diffusione delle auto elettriche, che stanno riducendo la quota di mercato occupata dai combustibili fossili.

Anche se le emissioni complessive non dovessero cominciare a calare nel 2024, quelle legate alla produzione di energia elettrica dovrebbero farlo quasi certamente. In molti paesi industrializzati il calo è già evidente, come in Portogallo, dove nel 2023 la quota di energia prodotta dalle rinnovabili è passata dal 49 al 61 per cento, e in Germania, dove è arrivata al 55 per cento.