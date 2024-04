Le rocce basaltiche reagiscono naturalmente con l’anidride carbonica disciolta nell’acqua, trasformandosi in carbonati. Questo processo, chiamato meteorizzazione, può essere accelerato se i minerali sono ridotti in polvere, aumentando la superficie esposta all’acqua.

Due studi indipendenti hanno confermato che spargere polvere di roccia sui campi coltivati per favorire la rimozione di anidride carbonica può sensibilmente migliorare la resa delle coltivazioni, scrive New Scientist .

Negli ultimi anni diverse aziende hanno cominciato a sperimentare questa tecnica come soluzione a basso costo per la rimozione dell’anidride carbonica, ma finora la sua efficacia non era stata quantificata.

Due ricercatori dell’università di Sheffield, nel Regno Unito, hanno confrontato per quattro anni la resa di appezzamenti coltivati a mais e soia, su alcuni dei quali venivano sparse cinquanta tonnellate di polvere di basalto all’anno per ettaro insieme ai fertilizzanti. In questi ultimi la resa è aumentata del 16 per cento per la soia e del 12 per cento per il mais.