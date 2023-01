Messo da poco in archivio il 2022, è il momento di concentrarsi sulle novità musicali del 2023. Ci sono diversi album da tenere d’occhio nei prossimi mesi. Di alcuni sappiamo già la data di uscita, di altri la sapremo presto, mentre per altri ancora dobbiamo affidarci a un misto di intuizione e speranza. Ho fatto una lista, mettendo insieme certezze e indiscrezioni. Partiamo dalle certezze.

Iggy Pop, Every loser (6 gennaio)

A 75 anni, il musicista del Michigan non ci pensa neanche a ritirarsi e sta per pubblicare un album con alcuni dei più famosi batteristi del rock internazionale (da Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers a Taylor Hawkins).

Margo Price, Strays (13 gennaio)

Il country di Price, chitarrista e cantante di Nashville, non è musica rassicurante, ma critica nei confronti del suo paese. Parla di disparità di genere, di dicotomia tra le grandi città e la vita di provincia. E il suo nuovo disco promette di essere uno dei migliori che ha fatto.

John Cale, Mercy (20 gennaio)

Il cofondatore dei Velvet Underground sta per tornare con il suo primo album in sette anni. Definito dalla sua casa discografica, la Domino records, come un lavoro che attraversa la “notte dell’anima” attraverso l’elettronica, Mercy è stato registrato insieme a diversi nomi interessanti della musica contemporanea, da Laurel Halo agli Animal Collective.

Young Fathers, Heavy heavy (3 febbraio)

Il trio scozzese di pop sperimentale, che ha già alle spalle tre dischi molto interessanti e ha vinto il prestigioso Mercury prize nel 2014, sta per far uscire il quarto lavoro, anticipato da tre singoli (Geronimo, I saw, Tell somebody).

Kelela, RAVEN (10 febbraio)

La cantante rnb di Washington ci ha messo più di cinque anni a pubblicare il suo secondo disco, seguito dell’acclamatissimo Take me apart. Per ora conosciamo solo il singolo On the run.

Yo La Tengo, This stupid world (10 febbraio)

La band del New Jersey, ferma dal 2020 quando uscì We have amnesia sometimes, pubblicherà il 10 febbraio il suo diciassettesimo album, anticipato dal singolo Fallout.

Gorillaz, Cracker Island (24 febbraio)

La band a cartoni animati di Damon Albarn è pronta a pubblicare la sua ottava fatica. Come al solito, ci saranno tanti ospiti: Tame Impala (nel brano New gold), Thundercat (in Cracker Island), Stevie Nicks dei Fletwood Mac (in Oil), Bad Bunny (in Tormenta) e Beck (in Possession Island).

Depeche Mode, Memento mori (marzo)

Dopo la morte del tastierista Andy Fletcher, Dave Gahan e Martin Gore hanno deciso di andare comunque avanti con la loro storica band. Il titolo del nuovo album sembra fare riferimento proprio alla scomparsa di Fletcher e sarà accompagnato da un tour mondiale (che prevede anche date in Italia).

Lana Del Rey, Did you know that there’s a tunnel under Ocean blvd (10 marzo)

Lana Del Rey è una delle più talentuose e prolifiche cantautrici statunitensi. Dopo aver pubblicato due album nel 2021, tra un paio di mesi tornerà con Did you know that there’s a tunnel under Ocean blvd. Tra i produttori c’è ancora una volta il fidato Jack Antonoff.