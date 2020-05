Il fatto che molti paesi in via di sviluppo con climi caldi e una popolazione giovane siano stati risparmiati dalle conseguenze più catastrofiche del virus lascia pensare che la temperatura e la demografia siano fattori determinanti, ma questa tesi è smentita dall’elevato numero di casi in paesi tropicali come Perú, Indonesia e Brasile.

In Arabia Saudita i medici stanno valutando la possibilità che le differenze genetiche influiscano sulla gravità dei sintomi del covid-19, mentre gli scienziati brasiliani stanno analizzando il rapporto tra i geni e le complicanze della malattia. In diversi paesi i ricercatori stanno verificando una teoria secondo cui i farmaci contro l’ipertensione potrebbero peggiorare la gravità del covid-19, mentre un farmaco specifico contro la tubercolosi potrebbe avere l’effetto opposto.

Il covid-19 ha colpito quasi tutti i paesi del mondo, ma il suo impatto appare estremamente incostante. Laddove metropoli globali come New York, Parigi e Londra sono state devastate, megalopoli come Bangkok, Baghdad, New Delhi e Lagos sono state sostanzialmente risparmiate. Almeno finora.

In Iran il covid-19 ha ucciso così tante persone da costringere il governo a seppellirle in fosse comuni. Nel vicino Iraq, invece, le vittime sono meno di cento. La Repubblica Dominicana ha registrato quasi 7.600 casi di contagio, ma appena oltre il confine, ad Haiti, il bilancio è fermo a 85. In Indonesia si ritiene che migliaia di persone siano morte a causa dell’epidemia, mentre nella confinante Malaysia una serie di provvedimenti estremamente rigidi ha mantenuto i decessi intorno al centinaio.

Non ci sono ancora dati sufficienti per comporre un quadro epidemiologico completo

I medici che studiano le malattie infettive in tutto il mondo sottolineano di non avere abbastanza dati per comporre un quadro epidemiologico completo. In molti paesi la mancanza di informazioni rende pericolosa qualsiasi conclusione. Spesso l’analisi dei campioni procede a rilento, e questo crea una forte sottostima del numero di contagi. Quasi sicuramente i decessi per il covid-19 sono molto più numerosi rispetto a quelli registrati.

“Siamo ancora in una fase iniziale dell’epidemia”, conferma il dottor Ashish Jha, direttore dell’Istituto per la ricerca sanitaria globale dell’università di Harvard. “Se fosse una partita di baseball saremmo al secondo inning. Non sappiamo se al nono inning i paesi che al momento sembrano risparmiati presenteranno le stesse condizioni degli altri”.

Esiste sempre la possibilità che il tempo cancelli queste divergenze. La febbre spagnola che colpì gli Stati Uniti nel 1918 sembrava scomparsa durante l’estate, ma tornò con molta più veemenza nell’autunno successivo e poi ancora in una terza ondata l’anno dopo. Alla fine il virus raggiunse località remote come le isole dell’Alaska e del Pacifico meridionale contagiando un terzo della popolazione mondiale.

A questo proposito c’è una teoria che non è stata dimostrata ma è impossibile da confutare: forse il virus non ha ancora colpito questi paesi. Inizialmente la Russia e la Turchia sembravano indenni, ma poi la situazione è improvvisamente precipitata.

In generale le misure tempestive per imporre il distanziamento sociale e il blocco delle attività sono state efficaci. Eppure due paesi come la Cambogia e la Birmania, dove non sono stati presi provvedimenti rigidi per l’isolamento, hanno registrato un numero contenuto di contagi.

L’Africa, dove 45mila casi accertati rappresentano una porzione infinitesimale degli 1,3 miliardi di abitanti, è il continente più giovane del mondo. Il 60 per cento della popolazione africana non ha compiuto i 25 anni. In Thailandia e nella città irachena di Najaf le autorità sanitarie locali hanno verificato che la fascia d’età tra 20 e 29 anni presenta il più alto tasso di contagio, ma spesso non sviluppa particolari sintomi.

Ogni possibile spiegazione è però accompagnata da abbondanti riserve e da prove che sembrano smentirla. Se una popolazione più anziana fosse automaticamente più vulnerabile, per esempio, il Giappone dovrebbe essere in cima alla lista dei contagi. Ma non è affatto così. In ogni caso questi sono i fattori che gli esperti ritengono più convincenti.

Eppure le tendenze generali sembrano piuttosto chiare. Un paese può avere enormi difficoltà amministrative e un sistema sanitario inefficiente, ma è comunque difficile nascondere le fosse comuni o gli ospedali che rifiutano migliaia di pazienti . Dunque è innegabile che diversi paesi non stiano vivendo una situazione drammatica. Per ora.

In Thailandia e in India, dove i numeri del virus sono relativamente bassi, le persone si salutano senza contatti, giungendo i palmi delle mani come si fa nelle preghiere. In Giappone e in Corea del Sud le persone si salutano con un inchino, e già prima dell’avvento del covid-19 indossavano spesso le mascherine in caso di malessere.

Il dottor Jha sottolinea che alcuni giovani asintomatici sono comunque estremamente contagiosi, per motivi che al momento non sono ancora chiari.

In Arabia Saudita e a Singapore, per esempio, la maggior parte dei contagi riguarda i lavoratori migranti, molti dei quali vivono in dormitori affollati. Tuttavia spesso si tratta di persone giovani e sane che non hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale.

Nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo l’abitudine di accudire gli anziani in famiglia ha ridotto il numero di case di riposo, strutture che in occidente sono state terreno fertile per l’epidemia.

Ma anche in questo caso esistono eccezioni importanti. In molti paesi del Medio Oriente, come l’Iraq e gli stati del golfo Persico, gli uomini hanno l’abitudine di abbracciarsi e stringersi le mani. Eppure i contagi sono rari.

Un altro vantaggio potrebbe derivare dal cosiddetto “distanziamento nazionale”: i paesi relativamente isolati hanno riscontrato effetti sanitari positivi.

Stati remoti come quelli del Pacifico del sud o dell’Africa subsahariana, per esempio, non sono stati invasi da stranieri che hanno portato con sé il virus. Secondo gli esperti sanitari africani il numero ridotto di spostamenti internazionali è la ragione principale del tasso contenuto di contagi nel continente.

I paesi meno accessibili per ragioni politiche (come il Venezuela) o a causa di conflitti armati (Siria e Libia) sono stati protetti dalla relativa assenza di viaggiatori. Lo stesso vale per paesi come il Libano e l’Iraq, segnati da violente proteste negli ultimi mesi. Inoltre la mancanza di trasporti pubblici nei paesi in via di sviluppo potrebbe essere un altro elemento che ha limitato la diffusione del virus.

Calore e luce

La geografia del contagio – che si è diffuso rapidamente durante l’inverno nei paesi temperati come l’Italia e gli Stati Uniti mentre è stato virtualmente assente in paesi caldi come il Ciad o la Guyana – sembra suggerire che il virus non gradisca il caldo. Altri coronavirus, come quelli che provocano il comune raffreddore, sono meno contagiosi in climi caldi e umidi.

Tuttavia secondo i ricercatori l’idea che il clima caldo basti a respingere il virus è un’illusione. Alcuni dei peggiori focolai nei paesi in via di sviluppo, infatti, sono esplosi in aree come l’Amazzonia brasiliana, dove il clima è tropicale. “L’ipotesi più convincente è che il clima estivo contribuisca ma non sia sufficiente a rallentare l’aumento dei casi o a provocarne una riduzione”, spiega Marc Lipsitch, direttore del Center for communicable disease dynamics dell’università di Harvard.