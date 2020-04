L’arrivo della pandemia di covid-19 in Africa non ha colto di sorpresa i leader del continente. Molti hanno adottato tempestivamente, già verso la metà di marzo, misure di distanziamento sociale e limitazione dei contagi simili a quelle introdotte dalla Cina e dall’Italia. Ma da subito è suonato un campanello d’allarme: quelle soluzioni (isolamento a casa, chiusura delle scuole e delle frontiere, stop dei mezzi di trasporto collettivi) mal si applicano al contesto africano, dove milioni di persone vivono in baraccopoli, dove nelle case vivono famiglie allargate, dove i servizi igienici e le pompe dell’acqua sono condivise all’interno di una comunità, e dove spesso si usano mototaxi o minivan per spostarsi.

Per non parlare del fatto che tanti non hanno un posto di lavoro fisso ma vivono alla giornata vendendo la loro mercanzia lungo la strada o si sostengono grazie alle rimesse inviate dai familiari che sono andati a lavorare all’estero. Gli africani che lavorano nell’economia informale sono, secondo l’Organizzazione mondiale del lavoro, l’85 per cento, mentre le rimesse di questi tempi sono destinate a calare drasticamente.

Queste considerazioni valgono per paesi industrializzati come il Sudafrica (la seconda economia del continente e primo paese per numero di contagi, quasi duemila, di cui solo 18 mortali) o l’Algeria esportatrice di petrolio (dove il virus ha contagiato quasi 1.700 persone, di cui 216 sono morte, il numero di decessi più alto del continente) ma soprattutto per i paesi poveri, con sistemi sanitari disastrati, come la Repubblica Centrafricana o la Somalia. Ogni anno la spesa media procapite per la salute negli stati africani è di 14 euro all’anno contro i 4.500 euro di un paese come il Regno Unito. Il Sudafrica, che ha uno dei migliori sistemi sanitari nel continente, può contare solo su mille posti letto in terapia intensiva, il Malawi ne ha 25, il Burkina Faso 15. Anche la carenza di respiratori è drammatica.

Crisi sanitaria, sociale ed economica

Alcuni sperano che la giovane età della popolazione africana o il clima caldo umido possano limitare la diffusione del virus e la sua letalità, ma non c’è da contarci. La direttrice della sezione Africa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Matshidiso Moeti ha recentemente dichiarato che l’epidemia si espande rapidamente e non risparmia nessuno. Se cinque settimane fa c’erano persone infette solo in Egitto e in Algeria, oggi ce ne sono più di diecimila in 52 dei 54 paesi africani. “La presenza di tanti casi di aids, tubercolosi e malnutrizione aggrava la situazione, anche dei giovani, perché spesso il covid-19 colpisce più duramente chi ha altre patologie”, ricorda Moeti.

In definitiva, se non si riuscirà a fermare per tempo i contagi, una gravissima crisi sanitaria è proprio dietro l’angolo (si stimano 450mila contagiati per la metà di maggio). Ma un’altra crisi è già una certezza: quella economica e sociale.