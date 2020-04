Secondo Goldman Sachs è possibile che siano già stati chiusi numerosi pozzi di petrolio, per una produzione complessiva di quasi un milione di barili al giorno, perché il prezzo del greggio è ormai inferiore ai costi di trasporto. La banca statunitense stima che il numero di pozzi cresca “di ora in ora”. Questo potrebbe “cambiare definitivamente l’industria dell’energia e la sua geopolitica, influenzando il dibattito sul cambiamento climatico”, sottolinea Jeffrey Currie, capo del settore delle materie prime di Goldman Sachs.

Miliardi in fumo Il dissesto del settore petrolifero è innegabile. Il prezzo del petrolio ha raggiunto il livello più basso degli ultimi vent’anni. Da gennaio il valore delle azioni di alcune aziende petrolifere si è dimezzato. Almeno due terzi degli investimenti annuali – 130 miliardi di dollari – sono andati in fumo, cancellando decine di migliaia di posti di lavoro. In alcuni mercati i prezzi sono addirittura scesi sotto lo zero: visto che in tutto il mondo le strutture di stoccaggio sono quasi piene, alcuni venditori sono disposti a pagare pur di liberarsi del petrolio.

Chi ha ragione? La risposta dipende da una complessa combinazione di fattori geopolitici, profitti, umori degli investitori, salvataggi dei governi, obiettivi di riduzione delle emissioni, pressioni degli attivisti e, non ultimo, il comportamento dei consumatori. Per esempio: lavorare da casa diventerà la nuova norma?

C’è addirittura chi sostiene che la domanda di combustibili fossili potrebbe aver già toccato l’apice e che il 2019 passerà alla storia come l’anno in cui le emissioni di anidride carbonica hanno raggiunto il massimo. Ma c’è anche chi pensa il contrario, cioè che l’industria si riprenderà come ha sempre fatto e che il calo del prezzo del petrolio farà rallentare l’indispensabile transizione verso le energie verdi.

Un aspetto cruciale della vicenda è la possibilità che il fenomeno alteri definitivamente il corso della crisi climatica. Molti esperti pensano che possa avvicinarsi il momento in cui la domanda di petrolio e gas raggiungerà il picco per poi intraprendere un’irreversibile parabola discendente e permettere così all’atmosfera di “risanarsi” gradualmente.

Il crollo della domanda di petrolio dovuto alla pandemia di nuovo coronavirus, unito a una selvaggia guerra dei prezzi, ha messo in ginocchio l’industria dei combustibili fossili. Secondo gli analisti il settore è di fronte alla sfida più difficile in un secolo di storia, una sfida che porterà cambiamenti duraturi. Molti parlano di uno scenario “infernale” o comunque “senza precedenti”.

Ormai i tassi di rendimento per i progetti legati al petrolio sono in linea con quelli del solare e dell’eolico

Soluzioni più stabili Il settore petrolifero stava già subendo pressioni dagli investitori preoccupati per la crisi climatica e le norme introdotte dai governi per ridurre le emissioni. Colin Melvin della Arkadiko Partners, una società di consulenza che lavora per alcuni dei fondi pensione e d’investimento più grandi del mondo, è convinto che dopo la crisi assisteremo a un flusso d’investimenti sempre più consistente verso aziende che offrono benefici alla società. “Lo scopo degli investimenti di capitale è creare benessere e ricchezza nel vero senso della parola. Penso che questo aspetto sarà sempre più importante”, spiega Melvin.

“Già gas e petrolio sono poco amati dagli investitori. In un contesto come quello attuale, con prezzi così bassi, stanno diventando investimenti con rendimenti ridotti, grandi rischi e molte emissioni”, spiega Kretzschmar. “Non è un pacchetto allettante”. Alcuni ipotizzano che i prezzi possano calare ulteriormente. “A 20 dollari al barile l’industria sarebbe decimata”, commenta Kretzschmar.

Recentemente la Wood Mackenzie ha valutato le possibili conseguenze sui piani d’investimento delle aziende del settore ipotizzando un prezzo del petrolio intorno ai 35 dollari al barile . “È uno scenario da incubo”, spiega Kretzschmar. “A quel prezzo nel 75 per cento dei progetti non si arriverebbe a coprire il costo del capitale investito”. La cosa più impressionante è che i rendimenti previsti per i progetti legati al petrolio e al gas sono precipitati dal 20 al 6 per cento. “Ormai sono in linea con quelli del solare e dell’eolico”.

Ma non tutti gli esperti sono convinti che le difficoltà dell’industria petrolifera siano un bene per la transizione energetica e il clima. “È possibile che favoriscano l’utilizzo del petrolio, perché costa poco. Potrebbe essere una pessima notizia per il clima”, sottolinea Dieter Helm, professore di politiche energetiche dell’università di Oxford. Per garantire che dopo la pandemia la ripresa economica sia sostenibile serviranno interventi mirati da parte degli stati. “È qui che entra in gioco la tassa sulla emissioni. Il momento è ora”, spiega Helm.

I governi stanno stanziando enormi quantità di denaro per sostenere un’economia globale messa in ginocchio dal nuovo coronavirus (cinquemila miliardi di dollari solo nei paesi del G20), ma il modo in cui i fondi verranno erogati è ancora poco chiaro. I leader dell’Unione europea hanno promesso di allineare le misure d’emergenza con il green deal della Commissione europea. Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia, ha dichiarato che si tratta di “un’occasione storica” per investire in tecnologie capaci di ridurre le emissioni di gas serra.

Ma il pacchetto di emergenza da duemila miliardi di dollari annunciato dagli Stati Uniti comprende un finanziamento da 60 miliardi di dollari per le compagnie aeree in difficoltà, oltre a prestiti agevolati per le aziende petrolifere non vincolati all’adozione di misure contro l’emergenza climatica. Anche il governo canadese ha annunciato prestiti per le società petrolifere nazionali in difficoltà.

Dopo la crisi finanziaria globale del 2008 si sperava che le migliaia di miliardi di dollari spesi dai governi avrebbero reso l’economia più verde. Invece l’uso dei combustibili fossili ha continuato a crescere, causando un aumento delle emissioni. “La grande differenza rispetto al 2008”, spiega Bond, “è che oggi il costo delle energie rinnovabili è inferiore a quello dei combustibili fossili. Continuare a proteggere risorse insostenibili e dal costo enorme non ha più alcun senso. Sarebbe paradossale se i neoliberisti seguaci di Ayn Rand chiedessero di essere salvati dal governo”.

Meglio nazionalizzare

Secondo Adrienne Buller, economista del think tank Common Wealth, i governi di paesi come gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di nazionalizzare le grandi aziende petrolifere: “Non possono permettere che falliscano in massa”. Qualsiasi salvataggio dovrebbe prevedere una corrispondente partecipazione pubblica in azioni, e un forte impegno per l’ambiente e il clima, che preveda l’abbandono dei combustibili fossili. “Tuttavia, considerando che l’obiettivo di questa partecipazione dovrebbe essere ridurre rapidamente la produzione garantendo un’adeguata transizione per i lavoratori e la fornitura energetica, la nazionalizzazione potrebbe essere una soluzione appropriata e pragmatica”, dice Buller.

L’Associazione internazionale dei produttori di petrolio e di gas (Iogp) ribadisce che l’industria avrà ancora un ruolo vitale dopo la pandemia. “Il petrolio e il gas sono molto importanti nel mix energetico globale, e continueranno a esserlo in futuro”, ha dichiarato un portavoce. “È troppo presto per prevedere l’impatto a medio termine, ma il settore del petrolio e del gas ha sempre risposto in modo efficace alle difficoltà, e siamo convinti che saprà adattarsi come ha fatto in passato. Per decenni l’industria petrolifera è stata un motore essenziale della prosperità e dell’innovazione. Ha l’esperienza, le competenze e le risorse necessarie per realizzare un futuro a basse emissioni, e senza di essa la transizione sarebbe molto più difficile e costosa”.