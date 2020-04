La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato la notizia il 7 aprile: l’Europa sbloccherà quindici miliardi di euro per i partner al di fuori del continente, devolvendoli principalmente in Africa. La somma servirà a rafforzare i sistemi sanitari africani alle prese con l’epidemia che sta crescendo anche nel continente, e ad aiutare le economie già colpite dalla crisi.

Alcuni si domanderanno come mai, se l’Europa sta affrontando la più grave crisi economica del dopoguerra, una tale somma sia devoluta per aiutare i paesi africani. Perché invece non aiutare “la Corrèze prima dello Zambesi”, per riprendere un modo di dire molto comune nelle Francia degli anni cinquanta e mai del tutto dimenticato?

La spiegazione è semplice, perché al di là della solidarietà verso i paesi in via di sviluppo c’è un duplice interesse europeo, sanitario e geopolitico.

Evitare la seconda ondata

Partiamo da quello sanitario, legato alla natura della pandemia. Quando in Europa si comincerà a uscire dall’isolamento e a condurre una vita più normale, la tregua sarà di breve durata se dall’altra parte del Mediterraneo ci sarà un immenso continente devastato a sua volta dall’epidemia. A quel punto la “seconda ondata” tanto temuta sarebbe scontata, e per un inevitabile effetto boomerang il virus ritornerebbe in Europa.

È dunque di vitale importanza che il continente africano sia in grado di affrontare una sfida che ha dimostrato come anche i sistemi sanitari più sviluppati, come quelli europei, possano soccombere. Se per diecimila abitanti l’Europa conta in media 36 medici e 51 posti letto in ospedale, l’Africa non va oltre un medico e dieci posti letto. Si fa presto a capire quale sia la posta in gioco se consideriamo che il continente ha appena varcato la soglia dei diecimila casi confermati, casi che in realtà sono sicuramente molti di più.