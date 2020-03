Al momento sono stati ufficialmente registrati meno di mille casi in tutto il continente (la cui popolazione supera il miliardo di abitanti), ma è un dato sufficiente per stabilire che esistono focolai di contaminazione locali. A questo punto è indispensabile agire al più presto. I primi morti hanno fatto scattare l’allarme, a cominciare dal Burkina Faso, dove a perdere la vita è stata una vicepresidente del parlamento.

Perfino un paese come il Sudafrica, prima economia del continente, sta attraversando la più grave crisi economica, politica e morale dalla fine dell’apartheid, e il discorso pubblico non riesce imporsi su un’epidemia che sembra ancora lontana.

Gli stati africani sanno che non possono contare sull’aiuto dei paesi occidentali, già alle prese con le loro difficoltà. Tuttavia il continente nero ha trovato un nuovo “amico” nella Cina, che ha moltiplicato i gesti di solidarietà e questa settimana ha organizzato una videoconferenza con i servizi sanitari di 24 paesi africani.

Per rendere efficace questa mobilitazione, però, sarà indispensabile che le società africane prendano coscienza della minaccia e decidano di affrontarla, soprattutto nei quartieri popolari delle megalopoli come Lagos o Nairobi, dove lo stato è poco presente. È un test cruciale per un continente la cui ricerca di modernità dovrà fare i conti con un nuovo nemico, per di più invisibile.

(Traduzione di Andrea Sparacino)