La risposta alla pandemia in queste due regioni del Norditalia, che hanno avuto focolai iniziali quasi simultanei, riflette queste differenze. L’organizzazione dei servizi sanitari in Lombardia e in Veneto, insieme ad altri fattori, ha influenzato gli approcci adottati nelle prime, critiche, settimane. La Lombardia, infatti, ha scelto un approccio che si è basato principalmente sulla sua rete di servizi clinici, mentre il Veneto ha attuato una vasta strategia comunitaria che si è basata su una più solida rete sanitaria pubblica e sull’integrazione locale dei servizi.

Con l’invecchiamento della popolazione italiana e l’aumento dei costi sanitari, negli ultimi due decenni i finanziamenti e il personale dei programmi regionali di sanità pubblica sono diminuiti. L’entità del declino è stata diversa da una regione all’altra e si sono osservate crescenti divergenze tra le regioni per quanto riguarda l’enfasi relativa sulla sanità pubblica o sui servizi di cura. In collaborazione con il settore privato, alcune regioni, tra cui la Lombardia, hanno creato una vasta rete di servizi clinici e ospedalieri, ma hanno diminuito i finanziamenti per le attività di sanità pubblica e i laboratori pubblici. Altre, come il Veneto, hanno continuato a sostenere una forte rete di sanità pubblica con il coinvolgimento della comunità.

Abbiamo quindi messo a confronto i risultati nella gestione dell’epidemia in Lombardia e in Veneto nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 1 aprile. Per farlo abbiamo ricavato i dati per il numeratore e il denominatore dalle fonti pubbliche italiane e calcolato le percentuali dei test effettuati su 1.000, il numero dei casi su 100.000 (complessivi e per gli operatori sanitari), i decessi per 100.000, e la percentuale di casi ricoverati negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva.

L’approccio in Lombardia Il primo caso in Lombardia è stato individuato il 20 febbraio a Codogno, un comune di 15mila abitanti, che è stato messo in isolamento dal governo nazionale il 24 febbraio. Nell’arco di 7 giorni, dal 24 febbraio al 2 marzo, il numero di casi in Lombardia è aumentato di 6,5 volte, passando da 166 a 1.077 (da 1,6 a 12 ogni centomila abitanti). All’inizio sono stati identificati rapidamente tre focolai

L’assistenza domiciliare è più diffusa in Veneto che in Lombardia, come dimostra la partecipazione all’Assistenza domiciliare integrata che fornisce servizi domiciliari ad anziani, disabili e persone con patologie croniche. Nel 2017, l’anno più recente per il quale sono disponibili i dati, il programma ha servito 3,5 persone ogni centomila in Veneto, contro meno della metà della Lombardia: 1,4 ogni centomila.

Nel settore della sanità pubblica, invece, le differenze sono molto maggiori: in Lombardia ci sono tre laboratori di sanità pubblica (circa 1 ogni 3 milioni di abitanti) mentre in Veneto sono 10 (circa 1 ogni 500mila persone). In Lombardia ci sono 8 dipartimenti di prevenzione sanitaria pubblica (1 ogni 1,2 milioni) contro i 9 del Veneto (1 ogni 500mila persone).

Anche il numero di posti letto ospedalieri per acuti su mille è praticamente identico (3,05 in Lombardia contro 3,01 in Veneto), mentre il numero di adulti per medico di base è leggermente superiore in Lombardia (1.400) rispetto al Veneto (1.342). Anche la spesa sanitaria pro capite è simile.

La Lombardia ha una densità di popolazione più elevata rispetto al Veneto (420 abitanti per chilometro quadrato, contro 270) e un prodotto interno lordo più elevato (34.221 euro, contro i 29.516 del Veneto nel 2016). Tuttavia, tutti gli 11 indicatori di benessere, compresa la salute, dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sono praticamente identici nelle due regioni, così come l’età media (45,9 contro 45,4 anni) e l’aspettativa di vita (84 anni per entrambe). Le due regioni hanno aeroporti internazionali, sono fortemente coinvolte nel commercio internazionale e sono destinazioni turistiche e quindi hanno probabilmente rischi simili di esposizione ad agenti patogeni importati.

Gli sforzi iniziali del sistema sanitario regionale si sono concentrati su tre obiettivi primari: la raccolta di dati per comprendere l’epidemiologia e modellizzare l’intervento, il potenziamento della capacità diagnostica e la promozione dell’assistenza ospedaliera. Ci si è sforzati anche di mettere in isolamento e rintracciare i contatti. Inoltre, è stata potenziata la forte rete regionale di terapia intensiva esistente. Sono state emanate linee guida per i medici di base per quanto riguarda la diagnosi, i test e il rinvio agli ospedali. La ricerca di infezioni è stata focalizzata sulle persone con sintomi (come da raccomandazione nazionale), la ricerca di contatti, i test a domicilio, l’assistenza e gli sforzi di follow-up sono stati ostacolati dalla rapida esplosione del numero di casi.

Nel conseguente approccio incentrato sul paziente, i medici, le cliniche ambulatoriali e i pronto soccorso sono stati in prima linea durante la pandemia. In assenza di altre opzioni, i pazienti sono stati inviati in ospedale, sovraccaricando le risorse umane e i letti esistenti e diluendo inevitabilmente la qualità delle cure. Sono stati identificati centri covid-19 dedicati, ma a causa dell’enorme numero di casi, la segregazione degli ospedali si è rivelata impossibile. I centri di convalescenza per coloro che non avevano bisogno di cure acute, ma che avevano bisogno di un monitoraggio continuo non erano disponibili fino a settimane dopo l’inizio dell’epidemia.

L’approccio in Veneto

In Veneto i primi casi sono avvenuti a Vò Euganeo, un villaggio rurale di tremila persone, il 20 febbraio. Come Codogno, la zona è stata messa in isolamento il 24 febbraio. Tra il 24 febbraio e il 2 marzo i casi in Veneto sono aumentati di 8,5 volte, passando da 32 a 271 (da 0,6 ogni centomila a 5 ogni centomila).

Le autorità sanitarie del Veneto hanno individuato ospedali e convalescenziari destinati a occuparsi dei casi di covid-19, hanno raddoppiato la capacità di terapia intensiva della regione e hanno ottenuto un numero adeguato di ventilatori. Hanno gradualmente trasferito i pazienti non covid-19 dagli ospedali riservati all’epidemia verso gli ospedali di comunità più piccoli, riservati ai pazienti non covid-19. Oltre a rafforzare la capacità di assistenza ai pazienti, tuttavia, sono state sviluppate e attuate anche misure di salute pubblica efficaci.

L’autorità sanitaria regionale (in coordinamento con i responsabili locali) ha attuato una strategia articolata sul territorio, che ha incluso un’ampia tracciatura dei contatti, test rapidi dei casi e della rete estesa dei contatti, quarantena e isolamento supervisionati, minimizzazione dei contatti tra operatori sanitari e il pubblico, sistemi informatici per una comunicazione rapida sulla diagnosi e la gestione dei casi e per il monitoraggio della disponibilità dei letti. Tutte le attività non essenziali per la salute pubblica sono state velocemente sospese ed è stata mobilitata una forza di oltre 750 operatori sanitari pubblici in tutta la regione.

Il confronto tra i due approcci è riassunto nella seguente tabella.