Tempo fa sono andata da mio suocero e l’ho trovato molto preoccupato. La sua gatta, Tammy, era scomparsa. Di solito usciva tutte le mattine e dopo colazione faceva una passeggiata per il quartiere e tornava subito. Quel giorno, però, erano le quattro del pomeriggio e di Tammy nemmeno l’ombra. Io e mio suocero abbiamo fatto il giro del quartiere, ma non riuscivamo a trovarla. Forse si era smarrita?

“È arrivato il momento di appendere dei manifesti nel quartiere”, ha detto mio suocero. Sbagliato! Se Tammy fosse stata un cane, avrebbe avuto senso.

Quando si perde un cane, infatti, ci sono due cose da fare subito: andare al canile più vicino e appendere dei manifesti. Con i gatti è tutta un’altra storia. Ecco cosa fare.

1. Cerca nelle vicinanze

“Il cane se ne va in giro, il gatto si nasconde”, dice Kim Freeman, una detective per animali domestici che vive ad Atlanta, negli Stati Uniti, e ha ritrovato centinaia di animali scomparsi. Insieme ai tuoi genitori comincia a cercare in casa, in giardino, nei cespugli vicini, nelle grondaie e in altri spazi grandi più di un pugno, preferibilmente portando con te una torcia elettrica per illuminare gli occhi del gatto. “Se riesce a farci entrare la testa, il resto del corpo è come se fosse liquido”, dice Freeman. Nell’80 per cento dei casi, la detective ritrova i gatti nel raggio di 300 metri. Perciò io e mio suocero siamo partiti proprio da questo consiglio, trovato sul sito di Freeman (lostcatfinder.com).

2. Diventa un detective

Freeman ha degli strumenti investigativi speciali: a volte lavora con un gatto bicolore di nome Henry, addestrato per fiutare gatti nascosti. Ha anche imparato ad ascoltare i versi di allarme lanciati dagli uccelli, che potrebbero indicare un felino nei paraggi. Anche tu puoi cercare indizi significativi, come un ciuffo di pelo incastrato in un tubo. I tuoi genitori possono chiedere ai vicini quand’è stata l’ultima volta che hanno visto un gatto, così potrai raccogliere altre informazioni. Nel caso di Tammy, uno dei vicini di mio suocero ha detto di averne visto uno “nel parcheggio in fondo alla scalinata”.

3. Pensa come un gatto

Andare in giro gridando il nome del gatto non servirà a nulla. Perfino i felini più audaci si bloccano se sono in un territorio che non gli è familiare: “Una volta che un gatto si è nascosto, non uscirà dal nascondiglio”, dice la detective Freeman. Nel nostro caso, abbiamo sentito un lieve miagolio vicino a una macchina nel parcheggio. Dopo aver aperto il cofano, con il permesso del proprietario, abbiamo trovato Tammy! Spesso i gatti si nascondono nei veicoli, dice la detective, e a volte fanno anche l’autostop per sbaglio. Attaccare dei manifesti è l’ultima delle cose da fare.

Di solito le persone ci mettono più tempo a notare un gatto smarrito che un cane smarrito, perciò non arrenderti se non trovi indizi per settimane, o addirittura per mesi. C’è ancora speranza!