Negli Stati Uniti le autorità sanitarie sono entusiaste del nuovo vaccino monodose Johnson & Johnson, nonostante abbia un’efficacia inferiore nella prevenzione delle forme sintomatiche rispetto ad altri vaccini disponibili. I dati degli studi clinici indicano infatti un’efficacia del 72 per cento, contro il 94 e il 95 per cento rispettivamente del vaccino della Moderna e di quello della Pfizer-Biontech. Tuttavia, secondo molti esperti, non bisogna concentrarsi su questi numeri. Molto più significativo, dicono, è il fatto che il vaccino Johnson & Johnson, al pari degli altri due, sia sostanzialmente perfetto nella prevenzione delle forme più gravi di covid-19. “Sono gasatissimo”, ha confessato nel fine settimana al New York Times il coordinatore per i vaccini della Virginia. “Efficacia del 100 per cento contro i decessi e i ricoveri? Non ho bisogno di sapere altro”.

Da settimane, autorità sanitarie ed esperti diffondono il messaggio secondo cui tutti i vaccini anticovid sono equivalenti rispetto all’obiettivo fondamentale. L’utilità potenziale di questo approccio per la promozione del vaccino è evidente: staremmo tutti meglio e usciremmo da questo incubo prima se la gente capisse che il miglior vaccino è quello che è disponibile per primo. In quest’ottica, Vox ha invitato i propri lettori a concentrarsi sulla “statistica più importante rispetto ai vaccini”: il fatto che “non si sia registrato nemmeno un caso di decesso o ricovero durante gli studi clinici di tutti i diversi vaccini”. La dottoressa e analista della Cnn Leana Pen ha sottolineato che secondo questo parametro “tutti i vaccini sono sostanzialmente efficaci al 100 per cento”. Alcuni ex esponenti della commissione di consulenza anticovid di Joe Biden hanno scritto su USA Today che “i diversi tassi di ‘efficacia’ ignorano il dato più importante: i vaccini sono efficaci al 100 per cento nella prevenzione dei ricoveri ospedalieri e dei decessi”.

Ma c’è un problema. È vero che i tre vaccini autorizzati dalla Food and drug administration (Fda) sono ottimi, se non straordinari, nel proteggere la salute delle persone. Nessuno dovrebbe evitare di farsi vaccinare nel timore di ricevere un vaccino assegnato più scadente di altri. Ma è altrettanto vero che i vaccini anticovid non sono tutti uguali. Alcuni sono più efficaci di altri nel prevenire determinati disturbi, per esempio. Alcuni causano meno effetti collaterali. Alcuni sono più convenienti. Alcuni sono stati prodotti usando tecniche e metodi più tradizionali. E rispetto alla tesi secondo cui tutti i vaccini sono ugualmente efficaci nel prevenire il ricovero e il decesso? Ebbene le cose non stanno così.

I messaggi devono essere corretti

Per alcune persone queste differenze tra le diverse opzioni potrebbero avere un peso significativo, dunque non dovrebbero essere minimizzate o nascoste. Soprattutto non adesso. Le forniture di vaccini negli Stati Uniti presto supereranno la domanda, a prescindere dalla diffusione delle varianti più contagiose. Nel frattempo i governatori stanno allentando alcune restrizioni, per esempio revocando le regole sull’uso delle mascherine. C’è la tentazione di credere che un messaggio semplice e deciso – anche uno che rasenta la pubblicità – sia la soluzione migliore in una fase cruciale. Ma se il messaggio non è corretto possono esserci delle conseguenze.

L’idea che tutti i vaccini siano sostanzialmente uguali e perfetti nella prevenzione di ricoveri e decessi per covid-19 è molto diffusa sui social network, come dimostra l’articolo pubblicato su USA Today dagli ex esponenti della squadra di Biden, dove è presente un link a una tabella presa da Twitter. Creata dall’infettivologa Monica Gandhi, la tabella mostra i risultati degli studi clinici su sei diversi vaccini. Una colonna è colorata di giallo canarino, con la dicitura “protezione dal ricovero/decesso”. Per tutti i vaccini si legge “100 per cento”. Una tabella simile, pubblicata su Twitter pochi giorni prima da Ashish Jha, rettore della facoltà di salute pubblica dell’università Brown, veicola lo stesso messaggio attraverso una griglia di “zero”, per indicare il numero di ricoveri e decessi. Lo stimato medico e ricercatore Eric Topol si è unito al coro pubblicando i propri dati sugli studi clinici, con una colona composta unicamente da “100 per cento”. “Impressionante!”, ha scritto in cima alla tabella Topol. I tre tweet sono stati rilanciati quindicimila volte.

I dati, in effetti, suggerivano un’idea incoraggiante. Basandosi sui numeri rilevati finora possiamo ipotizzare che i vaccini forniscano una protezione estremamente elevata contro gli sviluppi più gravi. Ma non sappiamo fino a che punto questa protezione sia elevata, ed è piuttosto evidente che i vaccini non faranno sparire del tutto i ricoveri e i decessi da covid-19.

Naturalmente gli esperti sono consapevoli di questa realtà. Gandhi ha aggiornato la sua tabella con i dati più recenti, e al momento l’efficacia di Moderna rispetto a ricoveri e decessi è indicata al 97 per cento. Jha ha precisato su Twitter che “niente è sicuro al 100 per cento, ma questi vaccini si avvicinano molto”. Topol ha dichiarato all’Atlantic che i numeri inseriti nel suo tweet non sono una base sufficiente per ricavare “qualsiasi misura della dimensione dell’effetto”, anche se il fatto che puntino tutti nella stessa direzione è “molto incoraggiante”. Comunque sia la tesi sulla perfezione del vaccino contenuta nelle tabelle inizialmente diffuse su Twitter – il nocciolo, per molti lettori, di tutti quei “100” e “0” – è stata riproposta all’infinito, e spesso mal interpretata.

L’efficacia di un vaccino

Per cogliere la natura incerta di questi dati particolari è importante ricordare come è cominciato il processo di sviluppo dei vaccini. Ad aprile, poco dopo l’inizio della pandemia, l’Organizzazione mondiale della sanità aveva fissato come obiettivo dei vaccini un’efficacia del 50 per cento, con diverse opzioni sulla misurazione di questo valore. I vaccini avrebbero potuto essere valutati in base alla riduzione delle forme sintomatiche, delle forme gravi o della contagiosità.