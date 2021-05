Il massacro contro la comunità nera di Tulsa, in Oklahoma, durò meno di ventiquattr’ore ore, ma ha prodotto danni per decenni. A un secolo di distanza non è ancora chiara la portata delle perdite economiche subite dagli afroamericani, ma di recente sono stati fatti importanti passi avanti, anche grazie a nuovi strumenti digitali che permettono agli studiosi di estrapolare dai registri del censimento i dati sugli effetti del massacro.

Il 31 maggio 1921 una folla di più di mille uomini bianchi si presentò davanti alla prigione dove era detenuto un ragazzo nero sospettato di aver molestato una donna bianca. Più di cinquanta uomini afroamericani arrivarono sul posto per aiutare la polizia a difendere l’edificio. Furono mandati via e si ritirarono a Greenwood, la zona a maggioranza afroamericana. Verso sera la folla bianca fece irruzione nel quartiere, bruciando case, negozi, chiese, una scuola e un ospedale. Nonostante gli sforzi delle autorità locali per nascondere le violenze – secondo le stime sono morti almeno trecento afroamericani – i giornalisti, gli storici e gli abitanti di Tulsa sono riusciti documentare quello che è successo ai neri più facoltosi della città e alle loro proprietà. Gli imprenditori John e Loula Williams persero il Dreamland theatre. Il Gurley hotel, di proprietà di Ottowa ed Emma Gurley, fu raso al suolo.

Eppure finora è stato difficile calcolare gli effetti economici del massacro nel lungo periodo. Come si possono misurare le conseguenze della violenza razzista sulla cultura e sulle istituzioni anni dopo le violenze? In che modo il massacro ha cambiato la traiettoria sociale ed economica dei neri di Tulsa?

Ricchezza condivisa

Abbiamo trovato alcune risposte analizzando i censimenti fatti prima e dopo il massacro. Dagli archivi abbiamo estrapolato le storie individuali che rivelano le difficoltà economiche delle persone che sono rimaste a Tulsa dopo i fatti del 1921, come quelle di Gibson Van Dyke e Roy Drew. Nel 1920 Van Dyke, un nero di 36 anni, gestiva una pensione a Greenwood. Lui e la moglie Bertha sono stati tra i pochi neri a restare in città. Dieci anni dopo Gibson non aveva più la sua attività, e lavorava come muratore non qualificato con uno stipendio estremamente basso. La traiettoria dei Van Dyke contrasta con quella di Roy Drew, un nero che nel 1920 lavorava in un negozio di generi vari. Nel 1930 Drew compare nei registri di Kansas City come proprietario di una farmacia.

I dati degli archivi raccontano anche una storia più ampia. Il censimento del 1920 fornisce un quadro esaustivo della realtà di Tulsa un anno prima del massacro. All’epoca la città era uno snodo agricolo e godeva dei grandi profitti del petrolio, tanto da essere ribattezzata “Magic city”. Tulsa era una città particolare perché la ricchezza era condivisa da bianchi e neri.

Greenwood si guadagnò il soprannome di “Wall Street nera”, non per le istituzioni finanziarie ma per la sua ricchezza. Nel 1920 era raro imbattersi in una comunità distinta di neri facoltosi. In bambini neri di Tulsa andavano a scuola più di quelli di altre città della regione. Prima che si verificasse quella che gli storici considerano la peggiore esplosione di violenza razzista nella storia degli Stati Uniti, a Greenwood era nata una robusta classe media.

I dati dei censimenti successivi evidenziano un contrasto netto rispetto alla prosperità degli anni dieci. Gli introiti delle famiglie nere si sono ridotti progressivamente dal 1920 al 1930 e poi fino al 1940. Come possiamo stabilire che la contrazione fu dovuta al massacro e non al cambiamento di condizioni locali o nazionali? La storia non è un laboratorio dove svolgere esperimenti controllati, ma confrontando i dati di Tulsa con quelli di alcune città simili a Tulsa – come Oklahoma City, Wichita e Little Rock – emerge che in queste tre città i redditi dei neri nello stesso periodo sono rimasti costanti, nonostante l’impatto della grande depressione. Nel 1920 i guadagni delle famiglie afroamericane di Tulsa erano il 9 per cento più alti rispetto alle 14 città prese in esame nella nostra analisi. Nel 1940 erano del 7 per cento più bassi. Nello stesso periodo l’evoluzione dei redditi dei bianchi di Tulsa ha seguito la stessa evoluzione delle altre città: è rimasta costante dal 1920 al 1930, prima di registrare un piccolo declino dal 1930 al 1940. Complessivamente nel ventennio i redditi dei bianchi di Tulsa sono stati più alti rispetto alle città prese in esame.