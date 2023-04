Saigon, aprile 1975. all’alba ero già sveglio, sdraiato sotto il materasso sul pavimento, e sbirciavo il letto accostato alla portafinestra. Il letto avrebbe dovuto ripararmi dalle schegge di vetro, ma se l’hotel fosse stato attaccato dai missili mi sarebbe sicuramente caduto addosso. Ucciso da un letto. Avrebbe persino avuto senso, nell’ultimo atto di quella farsa tragica in scena da tantissimo tempo: una guerra inutile e spesso atroce, che aveva ucciso tre milioni di persone lasciando pietrificato un paese che un tempo era stato bellissimo.

La tanto attesa offensiva per riunificare il Vietnam, guidata dagli eredi di Ho Chi Minh, era finalmente cominciata, più di vent’anni dopo la divisione “temporanea” imposta a Ginevra. Il giorno di capodanno del 1975, l’Esercito popolare del Vietnam (Pavn) aveva circondato il capoluogo di provincia Phuoc Binh, a 150 chilometri da Saigon; una settimana dopo la città era nelle loro mani. Seguirono Quang Tri, a sud della zona demilitarizzata, e Phan Rang, poi Bat Me Thout, Hue, Danang e Qui Nhnon in rapida successione e quasi senza spargimento di sangue. Danang, che era stata la più grande base militare del mondo, fu conquistata da una dozzina di quadri del Fronte per la liberazione del Vietnam (l’Nlf, ribattezzato dagli americani Vietcong) che agitavano fazzoletti bianchi dal retro di un camion. Una foto della United Press ritraeva un americano mentre dava un pugno in faccia a un “alleato” sudvietnamita che cercava di arrampicarsi a bordo dell’ultimo aereo americano da Nha Trang a Saigon. Un’immagine con una certa carica simbolica.

A metà aprile si cominciava a intravedere la fine con la battaglia per Xuan Loc combattuta sessanta chilometri a nordovest di Saigon, che a sua volta era già circondata da ben quindici divisioni del Pavn armate di artiglieria e missili termici. Il 20 aprile Xuan Loc fu conquistata dal Pavn. Ormai restava solo Saigon. Tra le colonne di profughi che scappavano dai combattimenti c’erano anche gli amareggiati soldati dell’esercito del regime di Saigon (Arvn), sostenuto dagli americani. Il loro presidente e comandante in capo, generale Thieu, aveva ammesso la sconfitta fuggendo a Taiwan con una fortuna in lingotti d’oro. Il 27 aprile il generale Duong Van “Big” Minh fu eletto presidente dall’assemblea nazionale con l’incarico di trovare una strada per la pace. Nel 1963 “Big” Minh aveva contribuito al rovesciamento del dittatore Ngo Dinh Diem e poi, insieme ai suoi colleghi ufficiali, aveva cercato di negoziare un accordo di pace con l’Nlf. Quando gli americani lo seppero si affrettarono a rimuovere Minh e la guerra proseguì.

I razzi del 28 aprile

Ormai erano le otto; attraversai piazza Lam Som per bere un caffè. Saigon era stata sotto attacco missilistico per due notti di fila. Un razzo aveva aperto un varco in un’area di mezzo ettaro piena di casette a Cholom, il quartiere cinese, e la tempesta di fuoco che era seguita aveva raso tutto al suolo. C’era gente immobile, come in un quadro vivente, che guardava le lamiere ondulate: tutto ciò che restava delle loro case. I giornalisti erano pochi: i missili del giorno prima avevano fatto notizia – i primi a cadere su Saigon nell’ultimo decennio – quelli di oggi no. Dopo gli attacchi l’ambasciatore americano, Graham Martin, andò alla tv di Saigon promettendo che gli Stati Uniti non avrebbero lasciato il Vietnam. “Io”, disse l’ambasciatore, “non fuggirò nel cuore della notte. Chiunque di voi può venire a casa mia e controllare che non ho fatto le valigie. Vi do la mia parola”. Ultimo proconsole americano nel continente asiatico, Martin era un uomo riservato, determinato e irascibile. Era anche molto malato: aveva il volto scavato e la pelle cerea per una lunga polmonite e parlava con un tono lento e pesante, reso confuso dalle medicine che prendeva. Fumava una sigaretta dopo l’altra e i colloqui con lui erano interrotti da lunghi attacchi di tosse.

Descrivere Graham Martin come un falco vorrebbe dire attribuire a quell’uccello una ferocia che non ha. Per settimane aveva ripetuto a Washington che il Vietnam del Sud poteva sopravvivere con un “anello di ferro” intorno a Saigon rifornito dai B-52 che avrebbero fatto la spola avanti e indietro. Ma Martin non poteva ignorare completamente ciò che vedeva. Sapeva che era suo compito presiedere al passaggio di consegne in un impero che un tempo aveva rivendicato due terzi dell’Indocina e per il quale suo figlio era morto nove anni prima.

Nell’ambasciata americana c’era un albero, uno dei tanti possenti tamarindi piantati dai francesi un secolo prima, che dominava i prati e il giardino davanti all’atrio principale. L’unico altro spazio aperto abbastanza grande da permettere l’atterraggio di un elicottero era parzialmente occupato dalla piscina e la piattaforma sul tetto dell’ambasciata era stata progettata per accogliere solo i piccoli elicotteri Huey.

Se fosse scattata l’Opzione quattro (un’evacuazione in elicottero), solo i velivoli Chinook e i Jolly green giants dei marines sarebbero stati in grado di trasportare, nel giro di un giorno, più persone alla volta e di raggiungere la Settima flotta che stazionava 30 miglia al largo della costa. L’albero era l’ultima linea di resistenza di Graham Martin. Aveva detto ai suoi collaboratori che una volta caduto l’albero, sarebbe caduto anche il prestigio dell’America e lui non voleva saperne.

Tom Polgar era il capostazione della Cia. A differenza di molti suoi predecessori era straordinariamente ben informato, e non nascondeva il suo fastidio per la testardaggine dell’ambasciatore. Quando l’ex presidente del Vietnam del Sud, Thieu, si era chiuso nel bunker sotto il palazzo presidenziale per tre giorni e mezzo, rifiutandosi di rassegnare le dimissioni e perfino di rispondere al telefono, fu Polgar, insieme all’ambasciatore francese Jean-Marie Merrillon, a convincere Martin a intervenire. Per l’ambasciatore americano, la caduta del presidente Thieu era come la caduta dell’albero dell’ambasciata: una questione di orgoglio e di “faccia” per lui e per l’America. Washington si era solennemente impegnata con Thieu e con lo stato meridionale inventato dagli americani. Martin ripeteva spesso che suo figlio era morto perché il “Vietnam del Sud” di Thieu potesse restare “libero”.

Il 28 aprile l’Nlf sventolò la sua bandiera sul ponte di Newport, a sei chilometri dal centro di Saigon. Il monsone era arrivato presto e sulla città incombevano nuvole grigie. Oltre l’aeroporto il cielo era solcato dai fulmini e i tuoni rombavano mentre il presidente Minh si preparava a parlare a ciò che restava della sua “repubblica”. Era in fondo alla grande hall del palazzo presidenziale, carica di lampadari e broccati dorati, e parlò con esitazione, come se stesse pronunciando una preghiera disperata. Parlò dei “nostri soldati che combattono con accanimento” e sembrò chiedere il cessate il fuoco e il negoziato solo in seconda battuta. Mentre finiva di parlare, una scarica di tuoni soffocò le sue ultime parole: la guerra finiva con un tocco teatrale.

29 aprile, stadio terminale

Saigon ormai stava “cadendo” davanti ai nostri occhi: la Saigon creata, ingrassata, alimentata per endovena dagli Stati Uniti e poi dichiarata un caso terminale. La capitale dell’unica società dei consumi del mondo che non produceva niente, il quartier generale del quarto esercito più grande del mondo, l’Arvn, dove i soldati ormai disertavano al ritmo di mille al giorno. Il centro di un impero che, a differenza di quello francese, che era sempre stato destinato al saccheggio, non si aspettava niente dai suoi sudditi: né gomma né riso né tesori, solo che accettassero i suoi “interessi strategici” e dimostrassero gratitudine per le sue manifestazioni asiatiche – coca-cola e napalm.

All’una del mattino, Graham Martin convocò una riunione dei massimi funzionari dell’ambasciata per annunciare che aveva parlato con il segretario di stato Henry Kissinger, il quale gli aveva detto che l’ambasciatore sovietico a Washington, Anatolij Dobrynin, aveva promesso di trasmettere il suo (di Kissinger) messaggio ad Hanoi chiedendo una soluzione negoziata con il governo del presidente Minh.

Martin riferì che Kissinger sperava nell’intervento dei russi per risolvere la situazione. Disse che voleva che l’evacuazione con gli aerei continuasse il più a lungo possibile, forse per 24 ore. Fu poco dopo le quattro del mattino del 29 aprile che decine di missili caddero sull’aeroporto Tan Son Nhut, seguiti da uno sbarramento di artiglieria pesante. L’attesa era finita. La battaglia per Saigon era cominciata.

Il sole sorse e l’alba era come un logoro fondale rosso per i colpi dei traccianti. Un elicottero da combattimento esplose e cadde lentamente, con le luci che continuavano a lampeggiare. A est, nelle periferie, si sentiva fuoco di mortai: significava che a Saigon era arrivato anche l’Nlf e che si muoveva in linea quasi retta verso l’ambasciata. La riunione delle sei del mattino tra Martin e i suoi massimi funzionari fu un disastro. Tutti, tranne Martin, furono d’accordo che l’evacuazione doveva cominciare subito. Martin si oppose, lui non sarebbe “scappato” e con loro grande orrore annunciò di voler andare in macchina fino a Tan Son Nhut per valutare di persona la situazione. Tra il personale dell’ambasciata aleggiava il sospetto che l’ultimo proconsole dell’impero potesse addirittura avere in mente di bruciare con Roma. La riunione terminò nella confusione generale e Polgar ordinò di abbattere il grande albero di tamarindo.