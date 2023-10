“Se sentite le sirene tenete gli occhi aperti e cercate immediatamente un riparo. Se non riuscite a trovarlo, sdraiatevi subito a terra, non fate foto ed evitate i grandi spazi vuoti”. Sono le raccomandazioni che l’ambasciata tailandese a Tel Aviv ha inviato ai suoi cittadini il 7 ottobre, poco dopo che Hamas ha sferrato l’attacco contro Israele da Gaza, uccidendo e rapendo centinaia di persone.

Tra le vittime dell’assalto del gruppo islamista ci sono anche 21 tailandesi, e sembra che altri 14 siano stati presi in ostaggio. Non si tratta di persone con la doppia cittadinanza, come la maggior parte delle vittime arrivate in Israele dal Nordamerica o dall’Europa, ma di braccianti arrivati nel paese mediorientale per lavorare nel settore agricolo e in quello delle costruzioni.

“Negli ultimi dieci anni la Thailandia ha dominato il mercato dei lavoratori immigrati impiegati nell’agricoltura israeliana”, spiega Human rights watch alla Cnn. Nel 2020 Bangkok e Tel Aviv hanno firmato un accordo e oggi si stima siano almeno 30mila i tailandesi che lavorano, sfruttati e sottopagati, in varie aziende agricole remote e zone desertiche in tutto il paese, incluse le aree vicino alla Striscia di Gaza, dove pare ce ne fossero circa cinquemila.