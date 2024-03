All’inizio del 2023 una delegazione di funzionari di Singapore guidata dal ministro della cultura e dei giovani Edwin Tong partì per Los Angeles, Stati Uniti, con una missione: portare a casa le date asiatiche dell’Eras tour di Taylor Swift. Nell’intervista che Tong qualche giorno fa ha rilasciato al quotidiano singaporeano Straits Times, la sua spiegazione è più articolata. Racconta che l’intento del suo ministero è rivitalizzare l’offerta di Singapore in termini di eventi musicali e sportivi e che a Los Angeles la delegazione ha incontrato vari agenti e promoter di entrambi i settori. Tra questi anche l’agente della popstar, in grado di generare una tale quantità di denaro in indotto quando si esibisce che si parla di swifteconomy. Le date internazionali del tour non erano ancora state annunciate, dunque c’era tutto lo spazio per contrattare.

Nel giro di poco le due parti si sono accordate per tre date ma poi, dato che i biglietti sono andati a ruba appena messi in vendita, “abbiamo parlato con i promoter e ottenuto altre tre date”. Gli unici sei concerti nel sudest asiatico, dal 2 al 9 marzo, Taylor Swift li ha fatti al National Stadium di Singapore, che insieme al SoFi Stadium di Inglewood, California, detiene ora il record di date del tour ospitate. Con più di 300mila biglietti venduti, si calcola un guadagno fra i 200 e i 345 milioni di euro per l’economia della città.