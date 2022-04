Risposta: riguardano tutte i veicoli nelle nostre strade, a cominciare dalle automobili.

Nonostante il (lento) passaggio alle auto elettriche, le tendenze d’acquisto stanno rendendo l’atto di guidare sempre più inefficiente e diseguale. Una recente analisi ha stabilito che il taglio delle emissioni dovuto all’utilizzo delle auto elettriche è stato cancellato dall’aumento della diffusione degli ingombranti Suv. Le emissioni dei Suv a livello globale superano quelle complessive di paesi come il Canada o la Germania e sono una fonte di inquinamento che incide sul clima più dell’industria pesante.

In alcuni casi le automobili sono indispensabili per la mobilità e l’inclusione sociale (pensiamo alle persone con disabilità), ma resta il fatto che le città auto-centriche penalizzano in modo particolare le persone già emarginate. Nel Regno Unito le donne, i giovani, gli anziani, le minoranze e le persone disabili sono concentrati nelle famiglie a reddito inferiore, il 40 per cento delle quali non possiede un’automobile. Al contrario quasi il 90 per cento delle famiglie ad alto reddito possiede un’auto.

Questo significa che la scelta di utilizzare l’automobile di una minoranza impone gravi conseguenze all’intera società. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle città. Il comune di Copenaghen, per esempio, ha calcolato che ogni chilometro percorso in bici fa guadagnare alla società 0,63 euro, mentre ogni chilometro percorso in automobile genera una perdita netta di 0,71 euro, a causa del suo impatto sul benessere individuale (salute fisica e mentale, incidenti, traffico) e sull’ambiente (clima, inquinamento atmosferico e acustico). Di conseguenza ogni chilometro percorso usando la bicicletta invece dell’automobile produce 1,35 euro in benefici sociali. Secondo la stessa analisi il passaggio da un’automobile alimentata a combustibili fossili a una elettrica produrrebbe un risparmio di pochi centesimi.

Meno auto in città

Mezzo secolo fa la capitale danese era invasa dalle automobili, ma grazie a una serie di campagne civiche per cambiare l’approccio politico e l’organizzazione delle strade, per esempio sostituendo i parcheggi con le piste ciclabili, l’amministrazione comunale ha ottenuto un aumento della percentuale di spostamenti in bicicletta, portandola dal 10 per cento del 1970 all’attuale 35 per cento. Nel 2016, per la prima volta, il numero di biciclette in città ha superato quello delle automobili.

In tutto il mondo sono state introdotte numerose iniziative per limitare l’utilizzo delle automobili, ma ancora oggi funzionari comunali, urbanisti e cittadini non hanno una idea chiara e un metodo basato su evidenze scientifiche per ridurre il numero delle automobili in circolazione in modo efficace. La nostra ultima ricerca, effettuata insieme a Paula Kuss del Lund University Centre for Sustainability Studies e pubblicata in Case Studies on Transport Policy, affronta questo problema quantificando l’efficacia delle diverse iniziative per ridurre l’uso delle automobili nei contesti urbani.

Lo studio elenca le 12 misure più efficaci introdotte nelle città europee negli ultimi decenni, basandosi sui dati relativi alle innovazioni che vanno dalla “carota”, cioè progetti che incentivano l’utilizzo delle biciclette, al “bastone” dell’eliminazione dei parcheggi gratuiti. La classifica riflette i successi delle amministrazioni comunali non soltanto in termini di riduzione misurabile dell’utilizzo delle auto, ma anche del miglioramento delle condizioni di vita e della mobilità sostenibile per i residenti.

In totale abbiamo analizzato quasi 800 rapporti e casi studio in tutta Europa, sottoposti a peer review e pubblicati a partire dal 2010. Secondo la nostra analisi le misure più efficaci sono quelle basate sull’introduzione di un pedaggio per la circolazione (riduzione dei livelli di automobili nel contesto urbano compresa tra il 12 e il 33 per cento) e sulla creazione di strade pedonali e piste ciclabili (riduzione fino al 20 per cento).

Disuguaglianze nell’uso dell’auto

Le automobili sono intrinsecamente inefficienti e diseguali nel loro utilizzo di suolo e risorse. In media trascorrono il 96 per cento del tempo parcheggiate, occupando una parte considerevole di spazio urbano che potrebbe essere destinato a fini più utili come alloggio o parchi pubblici. A Berlino gli automobilisti occupano in media una quantità di spazio pubblico 3,5 volte superiore rispetto a chi non utilizza un’auto, soprattutto attraverso il parcheggio su strada.

A guidare più degli altri sono i ricchi: in Europa l’1 per cento più ricco guida quasi quattro volte di più rispetto all’automobilista medio, e questo costituisce il 21 per cento della propria impronta climatica. Per questi “grandi inquinanti” le emissioni climalteranti che derivano dalla guida sono seconde soltanto a quelle che derivano dal trasporto aereo (che in media genera il doppio delle emissioni).

Prediligere le automobili come mezzo di trasporto favorisce anche l’espansione suburbana. Spesso i sobborghi delle città sono composti da grandi abitazioni che generano elevati livelli di consumi energetici. Le famiglie che vivono nei sobborghi del Nordamerica presentano un’impronta carbonica maggiore rispetto a quelle che vivono in città. Uno studio condotto a Toronto ha riscontrato che l’impronta suburbana è doppia rispetto a quella urbana.

È chiaro che i livelli di traffico stradale tendono a crescere fino a riempire lo spazio disponibile, eppure la pianificazione del traffico ignora costantemente il fatto che questa “domanda indotta” esageri i benefici e sottovaluti gli effetti negativi della costruzione di nuove strade.

I veicoli elettrici sono necessari, ma non sono una panacea. Dato che le automobili tendono a restare in strada per molto tempo, il passaggio ai veicoli elettrici è molto lento. Alcuni studi prevedono che nei prossimi decenni l’incremento di veicoli elettrici produrrà una riduzione molto contenuta delle emissioni. Inoltre, anche se le auto elettriche non rilasciano gas dannosi dalle marmitte, il consumo delle pastiglie dei freni e delle gomme crea comunque una polvere tossica e un’inquinamento da micro-plastiche. A prescindere dal tipo di alimentazione, pensiamo davvero che guidare automobili possa rappresentare un utilizzo efficiente delle risorse e dello spazio considerando che il 95 per cento dell’energia viene utilizzata per spostare il peso del veicolo e non quello dei passeggeri o dei prodotti da trasportare?

Un’occasione persa

Il nostro studio valuta le innovazioni e gli esperimenti nella mobilità urbana introdotti prima della pandemia. In risposta al covid-19 le abitudini di viaggio sono cambiate radicalmente, almeno all’inizio. Ma dopo la grande riduzione delle ore di guida durante la primavera del 2020, l’utilizzo delle strade e i conseguenti livelli di inquinamento climatico sono tornati ai livelli pre-pandemia. In Svezia l’utilizzo del trasporto pubblico si è ridotto del 42 per cento nel corso del 2020, mentre quello dell’automobile ha fatto registrare un calo di appena il 7 per cento nello stesso periodo. Tradotto, significa un incremento generale nella proporzione dell’utilizzo dell’automobile.

Di solito le abitudini radicate come i tragitti in auto dei pendolari sono difficili da modificare, ma i tempi di crisi offrono comunque una possibilità di alterare i propri comportamenti nell’ambito dei trasporti, anche perché le persone costrette a sperimentare nuove modalità hanno l’occasione di scoprirne i vantaggi imprevisti. Ma affinché un nuovo comportamento si solidifichi c’è bisogno anche di un cambiamento nell’infrastruttura fisica delle città. Sfortunatamente, nonostante le città europee abbiano costruito nuove piste ciclabili durante la pandemia incrementando il tasso di utilizzo delle biciclette di un sorprendente 11-48 per cento, stiamo assistendo a un ritorno alle città auto-centriche, con nuove corsie e parcheggi che sottraggono spazio alle piste ciclabili e ai pedoni.

In generale le occasioni per allineare le misure per la ripresa post pandemia agli obiettivi climatici sono state sprecate. Meno del 20 per cento della spesa governativa per le misure pandemiche a livello globale produrrà anche una riduzione delle emissioni dei gas serra.

La frequenza con cui lavoratori torneranno all’utilizzo dell’automobile per andare in ufficio è un altro tema fondamentale per determinare l’evoluzione delle automobili nelle città. L’introduzione di politiche adeguate nell’ambito dei trasporti per ridurre gli spostamenti non necessari e la possibilità di partecipare alle riunioni da remoto potrebbero ridurre le emissioni fino al 94 per cento, permettendo anche di risparmiare molto tempo tempo. Le persone che lavorano da casa almeno tre giorni a settimana viaggiano complessivamente meno dei loro colleghi. Tuttavia i lunghi tragitti in macchina per i pendolari possono rapidamente vanificare questo risparmio di emissioni, dunque vivere nei pressi del posto di lavoro resta l’opzione migliore.

La ricerca è chiara: per migliorare la situazione sanitaria, raggiungere gli obiettivi climatici e creare città più vivibili, la riduzione dell’utilizzo delle auto dovrebbe essere una priorità assoluta. Eppure molti governi europei e nordamericani continuano a favorire la diffusione delle automobili attraverso una combinazione di incentivi (come quelli per la produzione di combustibili fossili), sgravi fiscali per i pendolari e aiuti per l’acquisto di auto aziendali che favoriscono la guida rispetto ad altri mezzi di trasporto. In sostanza in questo modo lo stato paga gli inquinanti imponendo il costo sociale all’intera comunità.

Le amministrazioni comunali dispongono di una gamma di strumenti più vasta di quanto si possa pensare, dalle risorse economiche come i pedaggi e i finanziamenti a quelle comportamentali come il confronto tra le abitudini di mobilità degli individui. Il nostro studio dimostra che oltre il 75 per cento delle innovazioni urbane capaci di ridurre l’utilizzo dell’automobile è stato introdotto da un’amministrazione comunale, in particolare quelle che si sono dimostrate più efficaci, come i pedaggi, il controllo del traffico e dei parcheggi e le zone a traffico limitate.

Un aspetto rilevante evidenziato dal nostro studio è che le politiche poco lungimiranti si dimostrano scarsamente efficaci. Non esistono soluzioni immediate. Le città che hanno ottenuto i maggiori successi di solito hanno combinato diversi strumenti politici, compresi gli approcci da “carota” che incoraggiano scelte più sostenibili e quelli da “bastone” che impongono limitazioni e pedaggi per la guida e il parcheggio.

Ecco i 12 migliori strumenti per ridurre l’utilizzo delle automobili nelle città.