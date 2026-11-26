Il migliore amico di mio marito è sposato con una donna che fa sempre la vittima, è una bugiarda compulsiva e una pettegola terribile. All’apparenza sembra simpatica, ma basta grattare sotto la superficie per capire come mai ha praticamente bruciato tutti i rapporti che aveva.

Suo marito ha accusato il mio di mantenere le distanze, lasciando intendere che non vuole uscire insieme a lui e sua moglie perché è un arrampicatore sociale. Il risentimento cova da tempo e io non ne posso più. Mio marito è una persona molto gentile che tende ad accontentare gli altri, e non sopporto che il suo amico lo faccia sentire in colpa. Dovrei incoraggiarlo a dire la verità al suo amico? O dovremmo semplicemente continuare ad allontanarci in silenzio? Mi sembra che, come amico, mio marito gli debba una spiegazione, e cioè che non vogliamo sua moglie nella nostra vita. Al momento mi sembra che siamo bloccati in una situazione di stallo e vorrei trovare una soluzione.–Lettera firmata

Sembri suggerire che la generale avversione al conflitto di tuo marito gli renderebbe difficile affrontare con l’amico la questione di sua moglie. Però non dici mai come si sente davvero tuo marito nei confronti di questa donna. È un punto su cui vale la pena soffermarsi. Anche lui non la sopporta, ma non riesce a fare nulla per cambiare la situazione? Oppure è possibile che trovi la sua compagnia più tollerabile e che, proprio perché evita i conflitti, faccia fatica a dirtelo?

Ma veniamo al problema etico del ruolo della sincerità in rapporti di questo tipo. Se quella donna è davvero come la descrivi, è probabile che il marito non sia del tutto ignaro del suo lato oscuro. Ma quale sarebbe il risultato della conversazione franca che evidentemente vorresti, anche se non hai intenzione di avviarla tu? L’amico sarebbe d’accordissimo e, galvanizzato dalla rivelazione, avvierebbe le pratiche di divorzio? Oppure rimarrebbe fedele a sua moglie, come ci si aspetterebbe da un coniuge affettuoso, e reagirebbe interrompendo i rapporti con voi due? Scommetto che sceglierebbe la lealtà verso sua moglie, e scommetto che a te andrebbe bene così. Ma a tuo marito? È lui che rischia di perdere un buon amico. Supponiamo che tuo marito gli dica di avere a cuore la loro amicizia, ma che le mogli non vanno d’accordo (se è questo il punto), oppure che stare tutti insieme è diventato spiacevole (se invece il problema è questo), e che preferirebbe vederlo da solo. Se al suo amico questo non bastasse, tuo marito potrebbe dover accettare che ormai quell’amicizia comporta condizioni che non può soddisfare. Sempre che, naturalmente, tu sia decisa a portare la situazione al punto di rottura. Questa donna potrebbe benissimo essere difficile quanto dici. Ma prima di spingere tuo marito a parlare a nome di quel “noi” che continui ad usare, assicurati che sia davvero il pronome giusto.

Mio fratello vive da diversi anni con nostra madre, ormai anziana, nella casa dove siamo cresciuti. All’inizio la sua presenza era d’aiuto, ma con il tempo ha cominciato a darle sempre meno sostegno e ora sembra dipendere in gran parte da lei economicamente.

Nostra madre è attualmente ricoverata in un centro di riabilitazione per un breve periodo e vuole trasferirsi nella mia città per essere più vicina a me e ai nipoti. Ha anche intenzione di entrare in una struttura residenziale assistita, e per farlo sarebbe necessario vendere la sua casa. Non so bene quali siano i nostri doveri nei confronti di mio fratello qualora la casa fosse venduta. In passato ha aiutato nostra madre, ma recentemente ha ostacolato i tentativi di ricorrere all’assistenza di professionisti e sembra non voler più prendersi cura di lei. Non voglio lasciarlo senza un tetto, ma è un adulto e ha rifiutato precedenti offerte di aiuto. Come dovremmo gestire la sua situazione abitativa mentre procediamo con il trasferimento di nostra madre e la vendita della casa?–Lettera firmata

La persona più vulnerabile in questa situazione è tua madre, ed è giusto che il suo benessere sia la tua priorità. Essere corretta con tuo fratello significa avvertirlo per tempo, in modo che possa organizzarsi. Puoi aiutarlo a cercare una sistemazione, metterlo in contatto con i servizi eventualmente disponibili e stabilire con lui una certa somma per un aiuto temporaneo.

Ma è fondamentale essere chiari: se è stata tua madre a decidere di trasferirsi più vicino a te e di vendere la casa, tuo fratello deve capire che dovrà pensare da solo a come organizzarsi per il futuro.

(Traduzione di Gigi Cavallo)

Il consulente etico è una rubrica del New York Times Magazine su come comportarsi di fronte a un dilemma morale. Qui ci sono tutte le puntate.