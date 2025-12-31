Sono un uomo (ammesso che importi qualcosa) amico di una donna sposata, Jane, e di suo marito, Peter. L’amicizia è più stretta con Jane che con Peter. Jane e io ci conosciamo da anni, facciamo lo stesso lavoro. La frequentavo già prima che sposasse Peter e siamo più uniti. Ma anche Peter è diventato un mio amico dopo il loro matrimonio. Abbiamo in comune alcuni interessi tipicamente “da maschi”, e a volte abbiamo un rapporto quasi fraterno. Jane e io, invece, siamo tipi un po’ stravaganti e “intellettuali”.

Jane ha una relazione con Martin, che conosce da quando era ragazza. So della relazione perché Jane me ne parlò anni fa. Di fatto, questa storia era già cominciata durante il primo matrimonio di Jane, me lo ha confidato dopo il divorzio dal primo marito (che non conoscevo). Jane considera Martin la sua vera “anima gemella”, e forse ha ragione. Peter non sa nulla della relazione. Se lo scoprisse, credo che divorzierebbe subito.

Jane e Martin probabilmente non staranno mai insieme davvero. Martin è sposato, ha dei figli e vive in un altro paese, e né lui né Jane possono trasferirsi perché la loro carriera ne risentirebbe. Quando Martin viene negli Stati Uniti una o due volte all’anno per lavoro, lui e Jane passano un fine settimana insieme, di solito in un albergo. Quando succede, Jane mente a Peter: gli dice che deve partire per un viaggio di lavoro.

Non giudico la vita sessuale degli altri e ho idee molto liberali, ma l’adulterio mi mette a disagio perché implica la necessità di dire bugie. Di recente, infatti, mi sono ritrovato a mentire a Peter per coprire la relazione di Jane. Per caso, mentre eravamo a cena insieme, è saltato fuori l’argomento del “viaggio di lavoro” di Jane, e improvvisamente ho dovuto scegliere tra tenere il gioco a Jane, sputare fuori la verità oppure cavarmela goffamente con una scusa. Jane ha detto qualcosa tipo: “Hai ricevuto le foto del Golden gate bridge che ti ho mandato?”, e io sapevo benissimo che non era stata a San Francisco. “Sì, erano splendide”, ho risposto.

Cosa dovrei fare? Se continuo a essere amico di Jane e Peter, in qualche modo finisco per mentire a Peter, che è comunque un amico. Ma non spetta a me dirgli della relazione. Se prendo le distanze da tutti e due, ho la sensazione di scegliere la scelta etica che mi lascia “le mani pulite”, ma non produce nulla di concreto. A che servirebbe?

E probabilmente la cosa più strana è che, sotto sotto, penso che questa storia possa fare bene a tutti. Quello di Jane e Peter è un matrimonio riuscito, e Jane ha bisogno di questo sfogo con Martin. Forse lasciare che la menzogna vada avanti è la soluzione migliore. Ma a volte immagino un finale diverso: Peter lo scopre dopo molti anni, il matrimonio è distrutto, lui è profondamente ferito e mi dice: “Tu l’hai sempre saputo e l’hai aiutata a mentirmi per tutti questi anni?”. E io non saprei cosa rispondere.–Lettera firmata