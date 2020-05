L’industria californiana del cinema pornografico avrebbe qualcosa da insegnare per uscire in sicurezza dal lockdown e contenere la diffusione del virus nei luoghi di lavoro, racconta la rivista Statt. La sua esperienza in materia è cresciuta negli anni novanta con l’epidemia di hiv, che metteva in serio pericolo la salute degli attori e di conseguenza anche le produzioni cinematografiche del settore, con il loro fatturato annuo di miliardi di dollari.

In quegli anni la Free speech coalition, una rete di avvocati che rappresenta diverse aziende dell’intrattenimento per adulti, aveva lanciato in California il piano Pass (Performer availability scheduling services) ancora oggi operativo. Oltre a offrire consulenze mediche e legali, il Pass fornisce a produttori e artisti un protocollo e un database di test per le malattie a trasmissione sessuale. Con la massima discrezione e tutela della privacy, gli attori si sottopongono a test frequenti, ogni due settimane. In caso di positività non possono lavorare fino a che non risultino più contagiosi. Il programma di screening è su base volontaria, ma molti set cinematografici californiani ne richiedono l’adesione.

Il modello Pass, scrive la giornalista Usha Lee McFarling, potrebbe essere quello di cui i governi hanno bisogno ora, anche se è difficile immaginare che l’amministrazione Trump o i politici si rivolgano all’industria del porno per avere dei consigli su come gestire la ripresa delle attività lavorative. Per limitare il rischio di malattie infettive, i set dei film per adulti sono estremamente puliti e le rigorose misure di igiene sono da tempo procedure standard. “Siamo già abituati a lavorare in un ambiente a rischio di contagio. Il resto del mondo lo sta imparando a fare solo ora”, commenta Lotus Lain, attrice bisessuale della Free speech coalition. “Spero che altri guardino al nostro settore non solo per imparare, ma anche per dare credito a noi attori”.

Un esempio da ridimensionare

Il piano Pass ha già affrontato alcune delle difficoltà con cui si scontrano oggi i programmi di screening e di salute pubblica per spegnere sul nascere i nuovi focolai d’infezione da covid-19 e salvaguardare i luoghi di lavoro: dalla sicurezza dei database con informazioni mediche private, alla gestione dei falsi positivi, alla calendarizzazione dei test da ripetere periodicamente per garantire una sicurezza continua nei luoghi di lavoro. Lo stesso Ashish Jha, direttore del Global health institute dell’università di Harvard, lo considera un modello a cui ispirarsi: “L’industria cinematografica per adulti ci insegna che questo strumento può funzionare”. Nei contesti ad alto rischio, come gli aerei o gli impianti di lavorazione della carne, si potrebbe immaginare, continua Jha, un accesso condizionato all’esito del test: una compagnia aerea, per esempio, potrebbe verificare, accedendo a una database aggiornato, se il passeggero ha fatto il test e dargli il permesso di viaggiare solo se il test è negativo.