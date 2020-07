Con la pandemia il numero R di riproduzione è diventato alla portata di tutti, citato sulla stampa e sui social network, sui bollettini settimanali delle istituzioni nonché usato da politici e governatori. Ad aprile, per illustrare ai cittadini come l’epidemia si sarebbe potuta espandere, la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva spiegato il significato di questa metrica usata in epidemiologia con un linguaggio chiaro e rigoroso, probabilmente grazie alla sua formazione scientifica con un dottorato di ricerca in fisica-chimica.

A maggio il primo ministro britannico Boris Johnson (che aveva fatto dell’immunità di gregge il suo cavallo di battaglia quando l’epidemia stava per varcare la Manica) ha mostrato in un discorso alla nazione un serie di grafici per spiegare come il Regno Unito sarebbe uscito in sicurezza dal lockdown. Il grafico principale, fa notare la rivista Nature, era quello con una lettera R gigante e una lancetta in un quadrante colorato che puntava sul numero 1 quale limite massimo da non superare: “Tutti “, aveva dichiarato il premier , “dovranno contribuire a tenere basso il fattore R, facendo attenzione e seguendo le regole”.

Oltre a una buona dose di popolarità, il numero R ha acquisito un certo potere diventando un parametro di riferimento per gli organi decisionali e le commissioni tecniche – forse, però, senza che ne venisse sempre colto fino in fondo il significato e soprattutto senza riconoscerne i limiti. “Il fascino potrebbe essersi trasformato in una malsana fissazione politica e mediatica”, scrive Nature.

La famiglia degli R

Questo numero nasce originariamente in demografia con il nome di “erre con zero” (R0) per calcolare il tasso netto di riproduzione (erre) in una generazione (zero). Negli cinquanta venne adottato per studiare la propagazione della malaria e da allora è uno degli indicatori di base in epidemiologia. R0 stima il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione che non è mai venuta a contatto con il patogeno emergente. Quando è pari a due significa che una persona contagia in media due persone, che a loro volta ne contagiano altre quattro, che ne infettano altre otto e così via. Quando è pari a 0,5 significa che una persona in media infetta meno di una persona e due persone ne contagiano una soltanto.

Maggiore è il valore di R0, tanto più alto è il rischio che l’epidemia si diffonda in modo considerevole. Quando supera il valore di uno la diffusione del virus accelera fino a diventare fuori controllo. La valutazione di R0, insieme ad altre metriche, è stata cruciale all’inizio dell’epidemia di covid-19 per capire attraverso modelli epidemiologici come si sarebbe potuta diffondere la malattia, e per valutare la necessità e l’urgenza di intervenire con delle misure di contenimento, come è stato fatto in diversi paesi.