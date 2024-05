Da quando a gennaio è stato pubblicato il sondaggio dell’Institut français d’opinion publique (Ifop) sulla recessione sessuale, abbiamo dovuto rivedere il nostro mito: la Francia non è il paese della cuccagna, o almeno non lo è più. Tutt’altro. La frequenza dei rapporti sessuali sta diminuendo in modo clamoroso, in tutte le fasce d’età. Il numero delle coppie che fanno sesso almeno una volta a settimana è diminuito di 15 punti percentuali dal 2009, mentre è quasi triplicato il numero di persone sessualmente inattive.

Questa diminuzione dei rapporti va di pari passo con l’emergere dall’asessualità, un orientamento che si è affacciato sui mezzi d’informazione circa quindici anni fa e che spopola nelle librerie. La recessione sessuale copre una serie di realtà molto diverse tra loro: alcuni francesi non hanno mai provato alcun interesse per il sesso (gli asessuali), altri non trovano il modo di farne (e ne soffrono), mentre certi sono semplicemente pigri, si prendono una pausa o preferiscono dedicarsi ad altre priorità (per scelta). Quest’ultima categoria merita tutta la nostra attenzione, perché è l’unica che nasce da una decisione.

Oggi, sempre secondo il sondaggio dell’Ifop, il 38 per cento delle donne e il 25 per cento degli uomini non attribuiscono alcuna importanza al sesso, e il 54 per cento delle donne e il 42 per cento degli uomini potrebbero stare in coppia senza rapporti. Queste cifre non sono solo enormi, ma mettono anche in discussione alcuni dei nostri assunti culturali: “il desiderio fa girare il mondo”, “l’eros è una pulsione fondamentale”, “il sesso è il collante della coppia”, “non esiste un piacere maggiore dell’orgasmo”, eccetera.

O abbiamo sopravvalutato l’importanza della sessualità in passato, e in questo caso stiamo assistendo a un legittimo riassestamento dei nostri valori; oppure qualcosa è cambiato, rendendo il sesso oggettivamente meno interessante o piacevole. La mia ipotesi è che, da quando la liberazione sessuale ha aumentato in modo massiccio la diffusione di contenuti dedicati al piacere – attraverso riviste, forum, cinema, serie tv e film porno – intorno alla sessualità si è creata una quantità di aspettative assolutamente folle. Detto più semplicemente: oggi pretendiamo troppo.