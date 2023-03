Care lettrici e cari lettori, questo è un invito ufficiale a partecipare al prossimo festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia, una grande festa gratuita per bambine e bambini dagli otto anni in su che si terrà dal 12 al 14 maggio. Quest’anno, oltre ai Chiostri di San Pietro e ai Musei civici, avremo a disposizione un teatro, una fonderia e… uno stadio! Quindi prendete carta e penna e cominciate a segnare gli appuntamenti che non volete perdere.

Potete scegliere tra: un’opera lirica che arriva direttamente da Amsterdam, nei Paesi Bassi; un evento allo stadio per intervistare un astrofisico; un museo dove imparare a trasformare una maglietta in un poster; laboratori di fumetto e di scrittura; un incontro sul diritto alla libertà di movimento; un laboratorio per creare un’orchestra di musica elettronica con la frutta; un evento sull’intelligenza artificiale; un’intervista in inglese a una famosa scrittrice; una ballerina e un baritono che giocano con la danza, il canto e le filastrocche; un cruciverba gigante da risolvere tutti insieme dentro ai chiostri; una festa in piazza con la cantante Ditonellapiaga. Si parlerà anche di paghetta, Tunisia, consigli per salvare il pianeta e molto altro.

Non mancate, il festival è il posto giusto per chi è in cerca di sosia.

Internazionale a Reggio Emilia 2023 : il programma.