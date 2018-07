Le cargo bike hanno cambiato il volto di Rotterdam 

Nei Paesi Bassi è difficile non rimanere colpiti, o addirittura sopraffatti, dalla quantità di biciclette di ogni foggia, colore e dimensione. Per chi vive qui è normale spostarsi in bicicletta, non è solo un’attività di svago adatta al fine settimana. Gli olandesi usano le biciclette per trasportare la spesa, apparecchi elettronici e a volte perfino mobili. Non è insolito vedere un genitore in bici con un bambino seduto davanti, uno dietro e un terzo che pedala al suo fianco, guidato dalla mano del genitore sulla schiena.

Per gli olandesi la bicicletta è tuttavia qualcosa di più che un semplice mezzo di trasporto; rappresenta anche uno status symbol. E questo emerge in particolare con la bakfiets (letteralmente bici scatola), il termine olandese che indica la cargo bike. Secondo una ricerca recente, questo mezzo di trasporto è diventato molto diffuso tra i nuclei familiari urbani con livelli di istruzione molto alti e due redditi.

Non è stato sempre così. Prima della diffusione di automobili e furgoni, le cargo bike trasportavano persone e merci come latte, patate e carne. Imbianchini, operai edili e addetti alle pulizie le usavano per lavoro. All’epoca le bakfiets erano associate alla povertà perché costavano meno delle auto. Adesso però nelle città olandesi queste bici sono un segno di ascesa socioeconomica e del processo di gentrificazione che le accompagna.

Le cargo bike sono da tempo disponibili nei Paesi Bassi. “Se fossi uno studente e volessi traslocare, ne affitterei una per trasportare le mie cose. Non hai bisogno di un’auto per farlo”, spiega Wouter van Gent, geografo urbano all’università di Amsterdam specializzato in processi di gentrificazione. “Un tempo però non serviva a trasportare i bambini in città. Era usata per altri scopi”.