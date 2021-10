La metafora biblica, infatti, racconta l’Italia di allora, quelle delle bombe, dei movimenti studenteschi e della lotta armata. Quando cominciò a scrivere i brani, Bennato aveva alle spalle trent’anni di esperimenti, un’infanzia nel quartiere di Bagnoli, periferia industriale di Napoli dai condomini “multietnici con cento famiglie l’uno”, qualche esame alla facoltà di architettura e una carriera da cantautore ancora opaca. “Nel 1973 dopo l’esordio di Non farti cadere le braccia”, racconta, “la mia etichetta, la Ricordi, mi intima di cambiare mestiere: ho una voce sgraziata, le radio non sono intenzionate a trasmettermi. Ma senza quel rifiuto La torre di Babele non sarebbe nato”. E lui probabilmente non sarebbe quello che conosciamo. Piuttosto che smussare gli angoli, infatti, li acuisce. Scopre il punk, comincia a esibirsi in strada e a riempire le canzoni di versi, urla, allusioni sarcastiche e melodie importate dal blues e dal twist, fra Bob Dylan (da cui prende l’uso dell’armonica), il rock statunitense e colleghi come Fabrizio De André. Trova un’identità sua, con altri due album di rodaggio a cui corrisponde un successo crescente, seppur ancora piccolo. Ma il 1976 era ormai il momento dei cantautori, con il pubblico disinteressato “ai grandi divi delle canzonette” che cerca spunti altrove. E così quando finalmente gli ha rivolto l’attenzione, lui si è fatto trovare pronto.

Grazie a quelle canzoni, infatti, ha maturato uno stile di scrittura proprio, mentre per la prima volta il pubblico si è accorto davvero di lui. E sono motivi che, quarantacinque anni dopo, valgono una ristampa con nastri originali rimasterizzati e vari extra. “Anche se”, ammette al telefono, “si tratta più di un’operazione decisa dai discografici che altro”. Lo dice in maniera sbrigativa, a margine di un discorso dai ritmi più ponderati. È sincero: “A me interessa il futuro, non il passato”. Però? “Però il concept dell’album è molto attuale: la nostra babele di idee e conflitti è perfino più esasperata rispetto agli anni di piombo”.

Prima del riff di armonica che apre È stata tua la colpa , delle riletture satiriche e a uso e consumo di tutti di Pinocchio e Peter Pan, di Viva la mamma e Un’estate italiana, Edoardo Bennato è stato soprattutto La torre di Babele. Lo è stato per un anno solo, il 1976, visto che l’estate successiva sarebbe arrivato Burattino senza fili, a cui a lungo l’Italia avrebbe associato la sua identità di cantautore anarchico, ironico, fiabesco. Ma abbastanza, comunque, da non far parlare di un disco minore.

Però era diverso dai colleghi, Bennato, e La torre di Babele prendeva le distanze dal cantautorato dell’epoca. “Come tutte le mie canzoni era figlio dell’essere in contemporanea architetto, urbanista, sociologo e pazzaglione”, spiega. Tradotto: era figlio di un artista capace di giocare su più piani, disegnando melodie accattivanti e leggere che in realtà nascondono messaggi amari, sociali. Già dalla copertina, disegnata da lui stesso con “una torre diversa da quella della tradizione biblica, in cui in ogni piano si trovano le armi brevettate dall’uomo seguendo la linea evolutiva”. Dalla clava ai missili. “Da millenni coltiviamo la perversione di ucciderci”, dice. “Siamo in conflitto, sempre. E non sarebbe difficile un accordo: basterebbe preservare la verità incontestabile della scienza, e poi aprirsi al dialogo. Ma il mondo è diviso in fazioni e in tifoserie. Io non sono mai stato dentro questo schema, a costo di essere tacciato di qualunquismo”.

E infatti La torre di Babele è tanto anarchico sul piano musicale, fra ballate malinconiche e divertissement ballabili, influenze statunitensi e tradizione mediterranea, quanto difficile da inquadrare su quello ideologico. Sposa valori precisi – vicinanza agli ultimi, disprezzo per il potere, antirazzismo, pacifismo – ma è orgoglioso di non schierarsi da nessun lato della barricata. “Si tratta di un album politico ma non militante”, sintetizza Bennato. Semmai, dice, la forza dell’opera è nell’ironia dei testi, nel loro contrapporsi alla musica. Una piccola eresia, nell’epoca dell’impegno.

Viva la guerra per esempio è un inno parossistico già dal titolo, Quante brave persone un blues irrequieto e sarcastico, mentre Eaa parte come un rockabilly in apparenza leggero, raccontando la gita spensierata di una scolaresca su un autobus con i freni rotti e il conducente consapevole del guasto, pronto a tuffarsi fuori, da solo, un attimo prima dello schianto. Una sorta di Titanic in scala ridotta. E poi c’è Franz è il mio nome, ballata ricoperta di paillette nata da un viaggio nella Berlino divisa, una Berlino “carcere al contrario, in cui si è liberi solo vicino al Muro, mentre più in là dominano le bugie di oriente e occidente”. Franz, il protagonista, vende sogni agli esuli dell’est, ma a ovest non li aspetta la terra promessa, “piuttosto solo consumismo da vetrina”. Lo stesso che regola l’ansia della dylaniana Venderò, forse il pezzo più famoso del lotto, con testo del fratello Eugenio. Canta: “Venderò il mio diploma ai maestri del progresso, per costruire un nuovo automa che dia a loro più ricchezza e a me il successo”. E ancora: “Ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà”. Già, quanto? “L’essere considerato un rinnegato da molti circoli intellettuali. E ne vado fiero”.