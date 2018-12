Quindici dollari per una preghiera

Come posso ottenere un intervento divino per la mia carriera? È questa la domanda che Ravi Ganne, un impiegato di una banca d’investimenti a Bangalore, in India, ha digitato sette anni fa su Google. La sua ricerca lo ha portato sul sito di un’azienda chiamata ePuja. Per circa 15 dollari la startup avrebbe eseguito per conto suo una puja, un rituale di preghiera indù, in uno dei molti templi della sua rete.

Con pochi clic Ganne ha organizzato un rituale nel suo tempio preferito, dedicato al dio indù Vishnu. “Nel mio caso ha funzionato”, racconta. “Mi hanno offerto un lavoro migliore. Perciò ho cominciato a usarla regolarmente”.

Negli ultimi anni decine di migliaia di indiani hanno usato ePuja e altri servizi simili che offrono preghiere per procura: attraverso app e siti rendono l’invocazione di un’intercessione divina facile come ordinare una pizza. Un’altra azienda di questo tipo, Shubhpuja, si presenta come un modo per “connettersi a dio con un clic”.

L’offerta fa presa sugli indù che, in India e all’estero, non hanno tempo, soldi o la forza di andare nel tempio migliore per risolvere un particolare problema. Basta selezionare una puja e un tempio, pagare una quota e l’azienda fa eseguire il rituale a un sacerdote. Shubhpuja consente anche di collegarsi via Skype durante lo svolgimento dei rituali.