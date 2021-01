Dopo la sua fraudolenta vittoria alle elezioni dell’agosto 2020 il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko ha passato più di cento giorni nel tentativo di sopprimere le pacifiche proteste di massa che hanno travolto il paese. Non fidatevi troppo del silenzio di questi giorni: i bielorussi non sono stati messi a tacere, ma modificano continuamente le loro strategie per disorientare il regime.

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea degli investimenti hanno sospeso la cooperazione col regime. Il Fondo monetario internazionale gli ha negato un finanziamento. La conseguenza è che le autorità bielorusse sono state costrette a spendere circa 1,5 miliardi di dollari delle riserve monetarie per mantenere stabile il tasso di cambio del rublo e coprire il debito pubblico. Secondo Aleś Alachnovič, un economista bielorusso indipendente, il regime si sta lentamente avviando verso il collasso dell’economia. Il 1 settembre 2020 la banca centrale bielorussa possedeva ancora 7,5 miliardi di dollari di riserve, ma solo il 40 per cento era in valuta estera.

Con il rublo scambiato a 0,32 euro, i milioni in mano al ministero delle finanze dovrebbero bastare per mantenere il paese relativamente stabile ancora per qualche mese. Ma con il tempo il declino economico accelererà, diventando molto più visibile, e potrebbe scatenare un’altra ondata di proteste. Come sostiene Alachnovič, il disavanzo di bilancio per il 2020 potrebbe arrivare ai due miliardi di dollari e probabilmente resterà agli stessi livelli nel 2021. Lukašenko dovrà trovare non solo quattro miliardi di dollari per sostenere il peso del debito, ma serviranno altri due miliardi di dollari per coprire il disavanzo commerciale.

Per superare l’inverno, Lukašenko avrà bisogno di un notevole sostegno economico da parte della Russia. Ma, sapendo che Minsk non può ripagare il debito, è probabile che il Cremlino imponga severe condizioni al suo aiuto o che addirittura non lo dia. In cambio di moneta pregiata il Cremlino esigerà una presidenza bielorussa indebolita e l’ingresso nell’economia del paese per le aziende di stato e gli oligarchi russi. Lukašenko non può sperare di soddisfare queste richieste e allo stesso tempo di restare al potere. Non è un segreto che il presidente russo Vladimir Putin e Lukašenko si disprezzino reciprocamente. Per anni Lukašenko ha regolarmente tradito il Cremlino venendo meno a vari accordi del tipo “petrolio in cambio di sovranità” (in genere in cambio del petrolio si è limitato a dimostrare la sua vicinanza al Cremlino). Questo spiega perché la Russia non è intervenuta direttamente per placare le proteste. Il Cremlino potrebbe facilmente digerire la caduta di Lukašenko, soprattutto se arrivasse un successore filorusso.

La mano di Mosca

A questo proposito The Insider, un giornale indipendente con sede a Mosca, riferisce che il Cremlino sta già formando un nuovo partito filorusso in Bielorussia. L’obiettivo è includere nei suoi ranghi personaggi del mondo dell’informazione bielorussa, le élite al potere e i funzionari di governo. Il partito si chiamerà Diritto del popolo e presto sarà pronto a sfidare apertamente Lukašenko (schierandosi per una più profonda integrazione con la Russia). Il progetto è coordinato dal generale russo Vladimir Chernov, che ha guidato i precedenti sforzi del Cremlino contro le “rivoluzioni colorate” negli altri ex paesi dell’Unione Sovietica. Chernov è al lavoro per creare una rete composta da circa 1.200 candidati potenziali, provenienti da diversi partiti d’opposizione.

Un tema centrale nel programma del nuovo partito è la spinta alle privatizzazioni, che porterebbe alla vendita delle principali aziende bielorusse a oligarchi o colossi statali russi, come la Gazprom. Chernov ha diretto iniziative simili in Moldavia, Georgia, e Armenia, paesi in cui la Russia ha “permesso” a fazioni amiche dell’opposizione di rovesciare governi non democratici. La Bielorussia è incomparabilmente più importante per il Cremlino.