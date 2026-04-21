Esercizi di scrittura è una rubrica di Internazionale Kids uscita nel 2024. Dodici episodi per allenare la fantasia, osservare il mondo e scoprire che scrivere può essere divertente. Questo è il terzo.

Non so se avete mai preparato una capsula del tempo: bisogna trovare un contenitore robusto, a chiusura sigillata, in cui infilare bigliettini, pupazzetti o altri oggetti che meritano di essere conservati per gli anni a venire. Poi si nasconde la capsula in un posto sicuro, dove deve restare per un periodo da decidere: più è lungo, meglio funziona il gioco.

Dopo qualche anno sarà emozionante rileggere i messaggi o recuperare oggetti che probabilmente si saranno dimenticati. È un bel gioco da organizzare a scuola, per esempio, insieme a tutta la classe.

L’esercizio che vi vorrei proporre nasce dalla stessa idea – quella di lanciarsi un messaggio dal passato. Scrivete una lettera a voi stessi o a voi stesse nel futuro, parlando dei vostri sogni, dei vostri desideri, delle vostre paure di oggi. Oppure, se preferite, raccontate semplicemente la vostra giornata o una barzelletta. Chissà che effetto vi farà, tra tanto tempo.

Considerate però che il futuro è anche domani: potete scegliere se mandare un messaggio al futuro vicino o a quello lontano. Se vi rivolgerete a voi tra sei mesi, avrà senso chiedervi come sono andate le vacanze, se X vi ama ancora o se Y ha smesso di farvi i dispetti.

Se invece deciderete di mandare una lettera alla persona che sarete tra cinquant’anni, vi chiederete altre cose, per esempio: Hai fatto il giro del mondo? Hai ancora paura del buio (o, non so, delle altezze, degli armadilli, delle scarpe coi lacci)? Hai finalmente costruito le invenzioni che ho in mente ora?

Quando avrete finito la lettera, chiudetela in una busta e indirizzatela a vostro nome, specificando l’anno che avete scelto. A quel punto nascondetela.

È probabile che prima o poi vi capiterà davvero di ritrovare quello che avete scritto – magari non proprio nel momento previsto, ma che importa? Avrete comunque costruito un piccolo passaggio attraverso il tempo.