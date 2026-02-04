Esercizi di scrittura è una rubrica uscita su Internazionale Kids nel 2024. Dodici episodi per allenare la fantasia, osservare il mondo con attenzione e scoprire quanto può essere divertente scrivere.

Una lettera (una da spedire, non dell’alfabeto) è un sistema per comunicare che segue regole precise: si scrive la data, poi ci si rivolge al destinatario con un termine come “Cara” o “Caro” e si conclude con un saluto e la firma. Ormai le lettere spedite a mano con il francobollo sono rare: quando apro la cassetta della posta trovo quasi sempre buste che arrivano da uffici o banche, multe o pubblicità.

Non iniziano quasi mai con “Cara” o “Caro”, ma più facilmente con “Egregio/a”, “Gentilissimo/a”, “Spettabile” e altri modi strani di rivolgersi alla gente. Da una lettera che inizia con “Egregia” non mi aspetto una dichiarazione d’amore o d’amicizia. Però sarebbe bello aprire una di quelle buste e leggere: