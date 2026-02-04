Esercizi di scrittura è una rubrica uscita su Internazionale Kids nel 2024. Dodici episodi per allenare la fantasia, osservare il mondo con attenzione e scoprire quanto può essere divertente scrivere.
Una lettera (una da spedire, non dell’alfabeto) è un sistema per comunicare che segue regole precise: si scrive la data, poi ci si rivolge al destinatario con un termine come “Cara” o “Caro” e si conclude con un saluto e la firma. Ormai le lettere spedite a mano con il francobollo sono rare: quando apro la cassetta della posta trovo quasi sempre buste che arrivano da uffici o banche, multe o pubblicità.
Non iniziano quasi mai con “Cara” o “Caro”, ma più facilmente con “Egregio/a”, “Gentilissimo/a”, “Spettabile” e altri modi strani di rivolgersi alla gente. Da una lettera che inizia con “Egregia” non mi aspetto una dichiarazione d’amore o d’amicizia. Però sarebbe bello aprire una di quelle buste e leggere:
Egregia Sig.ra Susanna Mattiangeli, la settimana scorsa all’ufficio problemi ho notato il suo giaccone rosso e volevo farLe i complimenti.
Distinti saluti, dr.ssa Carinelli
Certamente risponderei alla dr.ssa Carinelli ringraziandola per la sua carineria. Inizierei con “Gentilissima” o “Pregiatissima”, o magari “Carinissima”.
Da questo episodio immaginario nasce la mia proposta: pensate a qualcosa da dire a un’amica, a un amico, a un genitore o alla vostra rivista preferita. Vi servono i compiti per lunedì? Volete farvi aumentare la paghetta? Volete complimentarvi per una rubrica? Decidete voi.
Una volta scelto cosa volete comunicare, rendetelo ufficiale.
Potete iniziare con “Sua Eccellenza”, “Illustrissima”, “Stimatissimo”, “Distinto”, “Magnifica” o anche con delle invenzioni, basta che l’effetto sia solenne. Dopo aver scritto la vostra lettera formale, concludete con “Cordiali saluti”, “Cordialità” o anche “La ringrazio per la sua attenzione”.
Potete usare la carta, l’email o la tavoletta di argilla, se vi va.
Pregevolissimi lettori ed eminentissime lettrici, vi porgo i miei ossequi.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it