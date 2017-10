C’è del marcio a Malta

Quello della giornalista Daphne Caruana Galizia (che aveva lavorato all’inchiesta Panama papers, da cui emergeva la corruzione del mondo politico di Malta) non è il primo omicidio di stampo politico nella storia del paese. Ma quello di Caruana Galizia è stato premeditato. Ed era lei il bersaglio.

Nel 1977 la quindicenne Karin Grech era stata uccisa da una lettera bomba destinata a suo padre, Edwin Grech, che lavorava in ospedale durante uno sciopero dell’Associazione medici di Malta. Nessuno è mai stato citato in giudizio per l’omicidio. Poi c’era stato Raymond Caruana, ucciso nel 1986 all’interno di un circolo del Partito nazionalista (Pn), in cui militava. Aveva 26 anni. Qualcuno si è fermato di fronte all’ingresso della sede del Pn a Gudja, sparando una raffica di colpi di mitragliatrice. È morto sul colpo. Nel 1990 per l’omicidio è stato incriminato un tal Nicholas Ellul, ma nessuno ha mai nemmeno ascoltato la sua deposizione, perché è morto di overdose.

L’orribile omicidio di Daphne Caruana Galizia è diverso e, qualunque sarà l’esito delle indagini, ciò di cui questo paese non ha proprio bisogno è un ritorno agli anni ottanta. Le istituzioni hanno tradito il paese e la popolazione. Sarebbe difficile ricreare la fiducia nei loro confronti nel momento in cui questa fosse totalmente perduta.