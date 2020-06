Ayrton Senna è stato un grande uomo e un grande pilota. Lo dicono quasi tutti. La sua prematura scomparsa ne ha amplificato la leggenda, ma se ne parlava in questi termini anche da vivo, e non solo nel suo Brasile. Lo dicevano, a denti stretti, anche i tifosi del suo grande rivale Alain Prost. Tanto pulito e ingenuo era il suo sorriso fuori dalla pista, quanto determinato, ossessivo e aggressivo era il suo carattere quando saliva in auto. Dopo aver esordito nel campionato mondiale di Formula Uno nel 1984, Senna si piazzò ininterrottamente nei primi quattro posti della classifica generale dal 1985 al 1993. Per tre volte fu campione del mondo: nel 1988, nel 1990 e nel 1991, sempre con la McLaren.

È difficile racchiudere la sua vita in poche righe. Per farsi un’idea si può cominciare da Senna, il documentario di Asif Kapadia del 2010. Nato in una famiglia ricca e arricchitosi ulteriormente come pilota, animato da una cristianità profonda e con venature mistiche, legato sentimentalmente a celebri modelle e personalità della tv brasiliana (una su tutte, Xuxa, icona della cultura pop brasiliana), Senna si batté anche contro la povertà nel suo paese, creando una fondazione che porta il suo nome e spendendo moltissimo denaro in attività a sostegno dell’infanzia. Ma dovendo scegliere un solo momento che racconti che tipo di pilota sia stato, bisogna raccontare il primo giro del Gran premio di Donington del 1993, perché contiene, se non tutti, molti degli elementi che segnarono la sua carriera.

Nel 1993 il circuito di Donington fu, per la prima e ultima volta, sede di un gran premio di Formula Uno. “Sega European Grand Prix”, recitava la dicitura commerciale, che non lasciava dubbi sulla vocazione mercantile del campionato del mondo: perché un gran premio britannico c’era già (lo storico Silverstone) ma evidentemente averne due conveniva a molti, e perché lo sponsor giapponese Sega, società produttrice di videogiochi, aveva pagato bene per vedere il proprio nome reclamizzato sui cartelloni pubblicitari del circuito e sul nome dell’evento. Era solo la terza gara di una stagione che già andava materializzandosi, una volta ancora, come una sfida tra Prost e Senna. I due erano stati compagni di scuderia alla McLaren nel 1988 e nel 1989, vincendo un titolo a testa. Ma non potevano essere più diversi nella manichea percezione di allora. Posato, riflessivo e scientifico Prost (“il professore” per gli estimatori, “o cauteloso”, il prudente, per i detrattori). Istintivo e amante del rischio Senna.

Alla consueta rivalità si aggiungevano nel 1993 ulteriori frizioni. Prost era reduce da un anno sabbatico. Senna, trovatosi senza il rivale storico e quindi con poche motivazioni, aveva finito il 1992 al quarto posto della classifica generale, suo peggior risultato dal 1986. Forte delle sue maggiori capacità diplomatiche, il francese aveva ottenuto l’ingaggio da parte della Williams, di gran lunga la scuderia più forte in circolazione, e il veto su quello di Senna, che dovette ripiegare su un contratto a gettone con la McLaren. La superiorità automobilistica della Williams garantì al francese un vantaggio decisivo. Ma ogni volta si presentavano condizioni straordinarie, atmosferiche o di altro tipo, Senna si esaltava e colmava il divario.