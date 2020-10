non è la terra che mi mancherà, sei tu che mi mancherai.

non volendo recare offesa ma impaziente, finalmente, di raggiungere l’espressione come sostanza:

La mia anima è stata così paurosa, così violenta: perdona la sua brutalità. Come fosse quell’anima, la mia mano si muove cauta sopra di te,

l’amore che era così spesso sciocco nei suoi intenti ma mai nelle sue scelte, nelle sue intensità. Troppo chiedere in anticipo, troppo che non poteva essere promesso -

Corpo mio, ora che non viaggeremo più molto a lungo insieme comincio a provare una nuova tenerezza verso di te, molto cruda e inconsueta, come i ricordi che ho dell’amore quand’ero giovane -

Louise Glück è una poeta statunitense nata nel 1943. Ha vinto il premio Pulitzer per la poesia nel 1993 e il premio Nobel per la letteratura nel 2020. Questa poesia – tratta dalla sua undicesima raccolta, A village life (Farrar, Straus and Giroux 2009) – è stata pubblicata sul numero 1038 di Internazionale. Traduzione di Francesca Spinelli.