I Golden Palominos che vi ho proposto ieri mi hanno fatto venir voglia di ripescare un po’ di dischi con Michael Stipe ospite. Uno è In my tribe, album dei 10.000 Maniacs del 1987, nel quale in un pezzo la voce dei R.E.M. spunta insieme alla cantante della band, Natalie Merchant. Anche la #canzonedelgiorno è in quel disco. Il video è preso da Mtv Unplugged del 1993, con lei, giovane intellettuale simpatica, che comincia leggendo un po’ di biografia di Jack Kerouac prima di lanciarsi nel pezzo dedicato a lui.