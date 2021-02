Martin Gore è dal 1980 il tastierista dei Depeche Mode e dal 1982 anche l’autore dei pezzi della band. Ma ogni tanto fa qualcosa da solo. Come Counterfeit ep, breve raccolta di cover del 1989. La mia preferita è la #canzonedelgiorno, in origine dei Tuxedomoon (1985). Molti la conoscono grazie a un’altra cover, quella del primo album dei Nouvelle Vague (1994), un buffo progetto francese che rifaceva pezzi punk e post punk come bossa nova da night club. Quella di Martin Gore è la mia preferita.