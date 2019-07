Pierino e il vaso cinese

Ci sono fondati sospetti che Pierino abbia rotto il prezioso vaso cinese. Se Pierino fosse un bambino come tutti gli altri, interrogato in proposito risponderebbe di sì, o di no, o più probabilmente se ne starebbe zitto zitto con gli occhi bassi e il labbro inferiore che trema, volendo rispondere no, ma dovendo, ahimé, rispondere Sì.

Ma Pierino non è un bambino come tutti gli altri. Ha frequentato, beato lui, un esclusivo corso superiore di comunicazione di massa con lo swing e un master in supercazzole con scappellamento a destra.

Per questo motivo Pierino ha un’interessante serie di risposte preconfezionate da dare a chi gli chiede se ha rotto il vaso cinese (o se ha combinato qualche altra marachella). Le risposte non cambiano: basta sostituire “vaso cinese” con qualsiasi altra cosa.

Mi sono impossessata delle dispense, e posso fornirvi le risposte. Così, se sentite qualcun altro che dice qualcosa di simile, sapete da dove ha copiato: dalle dispense di Pierino.

Domanda: Pierino, hai rotto tu il vaso cinese? Risposte.