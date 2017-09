L’Unione europea secondo Emmanuel Macron

Il metodo è fondamentale. Nel discorso sulla rifondazione dell’Unione che pronuncerà il pomeriggio del 25 settembre alla Sorbona, Emmanuel Macron dirà prima di tutto che non è più il caso di chiudersi in 27 alla ricerca di unanimità impossibili ma di andare avanti, con chi vuole farlo, su temi che possono mobilitare nuove energie e coinvolgere in seguito gli altri stati membri.

I trattati lo permettono. È già stato fatto su temi importanti come la moneta unica e lo spazio Schengen, che non hanno coinvolto tutti i paesi dell’Unione. Il presidente francese spiegherà che non si tratta di spaccare l’Unione ma di differenziarla prima di rafforzare la sua unità attorno a nuove politiche comuni che avranno prodotto i loro frutti. Emmanuel Macron metterà sul tavolo più di una mezza dozzina di proposte.

Dalle parole ai fatti?

Per prima cosa il presidente francese vorrebbe – il condizionale è d’obbligo perché non decide da solo e dovrà coinvolgere altre capitali – che l’eurozona avesse un bilancio unico e in seguito un ministro delle finanze comune. Macron proporrà che l’Unione costituisca un tribunale europeo per combattere meglio il terrorismo, che organizzi percorsi universitari comuni tra le migliori università per costruire le sue Harvard e Princeton, che si dedichi energicamente alla tassazione dei giganti dell’informatica e della vendita in rete e che il programma d’interscambio Erasmus non sia più limitato agli studenti ma esteso a tutti i giovani.