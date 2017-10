La diplomazia europea cerca di salvare l’accordo sul nucleare

Il dado sembra ormai tratto. Dopo aver ripetuto giovedì che si tratta del “peggior accordo possibile”, Donald Trump dovrebbe annunciare, contro il parere della sua squadra, che non “certifica” il rispetto da parte di Teheran del compromesso nucleare raggiunto dalle grandi potenze nel 2015.

Per il presidente americano questa certificazione è un obbligo legale da ripetere ogni tre mesi. Trump l’aveva già fatto due volte, ma ormai ha deciso di passare all’attacco contro l’Iran opponendosi all’avanzata regionale di Teheran.

In Siria come in Iraq, dallo Yemen alla Libia, l’avanzata iraniana non ha nulla di inventato. Al contrario è un fatto assodato e una delle principali cause di destabilizzazione del Medio Oriente. Ma Trump confonde due aspetti, legati ma differenti: la marcia dell’Iran verso la bomba e la sua ambizione di imporsi come prima potenza regionale a spese dell’Arabia Saudita e degli altri paesi sunniti.