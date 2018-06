Merkel e Macron rilanciano il progetto europeo

Come tutti, i tedeschi osservano le divisioni interne dell’Unione e gli attacchi, le pressioni e le sfide portate all’Europa unita dal caos mediorientale e dall’ascesa di Vladimir Putin e Donald Trump. Come la Francia, anche la Germania comprende ormai la necessità di trasformare l’Unione in una potenza politica. Per questo i tedeschi cominciano a “parlare francese”, ed è per questo che Merkel ha firmato martedì la dichiarazione comune di Meseberg, che sancisce il suo impegno a condizione che la Francia diventi finanziariamente virtuosa quanto la Germania.

La Germania non voleva accettare queste proposte perché per realizzarle servono ulteriori spese, con investimenti che Berlino dovrà garantire in quanto prima potenza economica dell’Unione. Ma l’atteggiamento politico di Emmanuel Macron ha smorzato diverse parole. La necessità ha fatto il resto.

Se l’eurozona avrà presto un budget che le permetterà di investire nelle industrie del futuro e di sostenere gli stati più fragili; se riuscirà ad armonizzare le sue fiscalità sulle imprese e ad affrontare le crisi nazionali grazie a un fondo comune; se la garanzia delle banche diventerà comune; se i paesi europei cominceranno ad affrontare in coppia, in dodici o in diciannove le sfide strategiche che l’attendono; se, in due o più, gli europei si doteranno di un nuovo carro armato, di un nuovo aereo da combattimento e di un nuovo satellite militare; se in poche parole prenderà forma l’Unione della difesa e parallelamente i 27 troveranno un accordo (non è più impossibile) per condurre i migranti persi in mezzo al mare verso stati esterni all’Unione come l’Albania o la Tunisia, dove si potrà fare una cernita tra migranti economici e rifugiati politici, allora…

Be’, allora l’Unione scongiurerà ogni rischio di crollo e anzi troverà nuova linfa vitale.

(Traduzione di Andrea Sparacino)