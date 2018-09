La solitudine di Emmanuel Macron

Le parole sono importanti. Esprimono idee, possono convincere e, alla lunga, cambiare le cose. Il problema di Emmanuel Macron, però, è che sulla scena internazionale, oltre alle parole, non ha altre armi. In Europa il presidente francese è solo, senza la possibilità di appoggiarsi a nessuno degli altri 27 leader dell’Unione.

Theresa May sembra più instabile ogni giorno che passa, con un partito diviso e una maggioranza fragile, e in definitiva non ha più una diplomazia, dato che il Regno Unito è troppo occupato a “uscire dalla sua uscita” dall’Unione. Allontanandosi dall’Europa, i britannici si sono allontanati anche dal mondo, e stanno scoprendo che non esiste una potenza europea così forte da continuare a contare anche fuori dall’Ue. Nonostante sia, insieme alla Francia, l’unica potenza militare dell’Europa occidentale, il Regno Unito è ormai diventato una “non entità” politica. Dunque per Macron è impossibile agire in accordo con il vicino d’Oltremanica.

Quanto alla cancelliera tedesca, non se la passa molto meglio. In quello che sarà ricordato come il suo mandato di troppo, Merkel non è più alla guida di una grande coalizione con i socialdemocratici, ma di una tripla coalizione tra il suo centrodestra, l’Spd e la Csu bavarese, la destra della democrazia cristiana che fa la voce grossa sull’immigrazione e ha trovato un leader nella persona del ministro dell’interno Horst Seehofer. La coalizione tedesca non appare molto più solida di quella britannica, e la cancelliera dedica gran parte del suo tempo a evitare che si sbricioli definitivamente. Anche Angela Merkel sembra instabile, una copia sbiadita di quella leader dell’Unione che è stata per così tanto tempo.