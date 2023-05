Rio de Janeiro è il nuovo numero di Internazionale extra e racconta la città attraverso la stampa internazionale e brasiliana. Si può comprare in edicola e online , oppure in digitale sull’app di Internazionale .

Rio de Janeiro, “fiume di gennaio”, perché il primo mese dell’anno 1502 i navigatori portoghesi che approdarono nella baia di Guanabara credettero di aver scoperto la foce di un grande fiume.

Incastonata tra il mare e le montagne, Rio è sicuramente la più rappresentata e fotografata tra le città latinoamericane. Il profilo della baia, il Pan di zucchero, la statua del Cristo redentore che s’innalza sulla cima del Corcovado, la cattedrale e le spiagge di Copacabana e Ipanema sono luoghi che suonano familiari e danno la sensazione di conoscerla anche senza esserci mai stati.

In Italia si parla dell’antica capitale del Brasile in occasioni ormai canoniche: durante i festeggiamenti del carnevale, per raccontare le coloratissime sfilate delle scuole di samba, o quando la violenza e le azioni della polizia nelle favelas occupano le cronache dei giornali. E, ancora, se allo stadio Maracanã si gioca un’importante partita di calcio.

In questo numero di Internazionale extra abbiamo cercato di esplorare una Rio meno nota, andando al di là degli stereotipi e dell’immagine da cartolina della cidade maravilhosa. Scopriamo così i palazzi e i parchi progettati dai grandi architetti del modernismo brasiliano, ci immergiamo nella natura esplosiva e avvolgente che punteggia tutta la città, passeggiamo per le strade e i quartieri che hanno ispirato autori come Machado de Assis e Clarice Lispector, seguiamo le tracce a lungo dimenticate del passato schiavista e la diffusione dei culti afrodiscendenti.

A Rio l’arte, la musica, il samba e la letteratura sono ovunque: per le strade, nei mercati, nei musei e anche nelle gallerie d’arte alternative che stanno nascendo nelle periferie e nelle zone più povere. Di questi luoghi, e dei diritti delle persone che ci vivono, si occupava l’attivista e consigliera comunale Marielle Franco, uccisa il 14 marzo 2018. A lei sono dedicate le poesie di questo numero scritte poco dopo il suo omicidio, che è diventato una data spartiacque nel paese.

Le canzoni e le parole di Caetano Veloso, musicista che ha segnato e cambiato la storia brasiliana, fanno da colonna sonora di tutto il numero. Come dice Veloso citando un vecchio amico poeta: Rio de Janeiro è il Brasile.