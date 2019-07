Ci mancherà l’Italia psicotica e televisiva di Mattia Torre

Mattia Torre scriveva di vita, di morte, di nevrosi e di follia. Come tutto il teatro moderno, in fondo, da Shakespeare in poi. Le divinità sono scomparse, e ciò che possiamo fare è seguitare ad arrabattarci con i nostri interrogativi, gli essere o non essere, ora più simili al rimuginare che a flussi di coscienza.

I personaggi di Torre sono la versione comica di Amleto; rimasti soli su una scena di serie b, rimuginano tantissimo. Nei suoi monologhi è come se si trovassero spaesati di non potersi permettere ormai nemmeno un teschio da contemplare. Sono passati attraverso Antonin Artaud e Carmelo Bene, per precipitare nella piccola borghesia italiana, velleitaria e provinciale, psicotica e televisiva. Non sono esemplari né rappresentativi, ma ovviamente (e spaventosamente) ci assomigliano molto.

La maggior parte dei lettori e degli spettatori hanno capito che razza di talento avesse Torre solo nei suoi ultimi anni di vita, che sono stati anche gli anni della sua malattia. Rendersene conto ora che non c’è più, amplifica lo strazio per questa morte assurda, prematura, ingiustissima.

Il tempo in nostro potere

Nella Linea verticale – la serie in cui Torre ha trasfigurato il suo decorso ospedaliero –il suo alter ego Luigi (Valerio Mastandrea) affronta il tumore come un’occasione di conoscenza. Dichiara come vorrebbe il suo funerale, in un monologo che oggi è così doloroso da risultare quasi innaturale rivederlo. Nella camera di ospedale si confronta con le voci degli altri malati e degli operatori sanitari come se si trattasse di un rito di passaggio. La possibilità di guarire riguarda condizioni su cui non abbiamo potere: i medici che incontriamo, l’aggressività della malattia. Ma la possibilità di usare il tempo della malattia, come qualunque altro nostro tempo, per indagare e raccontare la condizione umana, quello è in nostro potere.

Negli stessi anni della malattia, Torre ha affrontato il dolore e il tumore addirittura moltiplicando il suo impegno e la sua sfida artistica. Ha scritto e diretto La linea verticale – e per inciso, la scelta di fare un dramedy personale parlando del servizio sanitario nazionale per il servizio pubblico televisivo è stato il gesto virtuosamente politico di un autore che non ha mai indossato le uniformi dell’artista engagé.

Ha scritto insieme a Corrado Guzzanti la fiction Dov’è Mario (ridicolizzando, tra parentesi, gli intellettuali engagé), lo spettacolo per Geppi Cucciari Perfetta, la sceneggiatura dell’esordio di Giorgio Tirabassi Il grande salto, ha continuato a portare in giro lo spettacolo Migliore di cui curava anche la regia, stava preparando il suo nuovo film, e sicuramente molto altro di cui non sappiamo.