È un nuovo tassello in un’operazione di ricerca sonora quanto esistenziale di Jamie Stewart degli Xiu Xiu, in una cosmogonia del dolore che ha spesso il coraggio di essere intollerabile. È nel coraggio di questa intollerabilità, che lo accomuna ai Larsen, che spesso c’è l’arte. Ma non è un dolore solipsistico: OH NO è un disco di duetti quasi sempre riusciti perché nascono dall’impulso di dire, di connettere, di sconfinare da sé per arrivare a toccare davvero gli altri. In una stagione di featuring e collaborazioni industriali per mettere in risalto l’artista principale, OH NO si priva un po’ di questo narcisismo, e fa comunità.