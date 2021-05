È sotto il segno di Franco Battiato e del suo uso indimenticabile della parola “potere” che esce una delle canzoni più significative di questa tarda primavera. S’intitola Not for me, e l’ha scritta e composta Rachele Bastreghi, cantautrice e componente dei Baustelle, per il suo disco di esordio solista Psychodonna. Con il suo testo bilingue e l’attitudine al manifesto – in questo caso contro le discriminazioni di genere – Not for me prende da Battiato l’intelligenza che non si dimentica del corpo. “L’ordine non fa per me”, canta Bastreghi nel brano, un’affermazione vera per tutto il disco, dove le geometrie altissime di Bach e l’eleganza dei pianoforti vengono profanate da echi disco, e da icone indisciplinate come Harry Dean Stanton e Anne Sexton.